Украину накрывает внезапное потепление: в каких областях задержатся дожди и заморозки

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 30 апреля
- Где температура воздуха повысится до +22 градусов
- Когда в Украину придет потепление
Погода в Украине 30 апреля будет теплее, чем раньше. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что ближайшей ночью еще ожидаются местами заморозки. В течение дня температура воздуха повысится до +22 градусов. Дожди вероятны в западных и восточных областях.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 30 апреля
В Украине 30 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Карпатах и северо-восточных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 6-11°, днем 17-22°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +22
По данным meteoprog, 30 апреля в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +8...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +6...+16 градусов.
Погода 30 апреля в Киеве
В Киеве 30 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный и западный.
"Температура ночью 6-11°, днем 17-20°; в Киеве ночью 8-10°, днем 18-20°", - сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине будут грозовые дожди и заморозки. Синоптики рассказали, какие регионы атакует штормовая погода. В южных и юго-восточных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы.
Уже 27 апреля Украину накрыла мощная непогода. Во многих областях предупреждали о заморозках и снеге. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха днем опустится до +9 градусов.
27 апреля синоптик назвал точную дату, когда в Украину вернется потепление.
"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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