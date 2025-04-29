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Украину накрывает внезапное потепление: в каких областях задержатся дожди и заморозки

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2025, 19:44
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Погода в Чернигове будет одной из самых холодных в этот день. Температура воздуха опустится до +6 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 30 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 30 апреля
  • Где температура воздуха повысится до +22 градусов
  • Когда в Украину придет потепление

Погода в Украине 30 апреля будет теплее, чем раньше. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что ближайшей ночью еще ожидаются местами заморозки. В течение дня температура воздуха повысится до +22 градусов. Дожди вероятны в западных и восточных областях.

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Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 30 апреля
Прогноз погоды в Украине на 30 апреля / фото: ventusky

Погода 30 апреля

В Украине 30 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Карпатах и северо-восточных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +22

По данным meteoprog, 30 апреля в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +8...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +6...+16 градусов.

погода 30 апреля
Прогноз погоды в Украине на 30 апреля / фото: meteoprog

Погода 30 апреля в Киеве

В Киеве 30 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный и западный.

"Температура ночью 6-11°, днем 17-20°; в Киеве ночью 8-10°, днем 18-20°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 30 апреля
Прогноз погоды в Украине на 30 апреля / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине будут грозовые дожди и заморозки. Синоптики рассказали, какие регионы атакует штормовая погода. В южных и юго-восточных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы.

Уже 27 апреля Украину накрыла мощная непогода. Во многих областях предупреждали о заморозках и снеге. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха днем опустится до +9 градусов.

27 апреля синоптик назвал точную дату, когда в Украину вернется потепление.

"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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