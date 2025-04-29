Потеплеет до +22 градусов: когда в Украине резко ударит летняя погода

Заморозки отступают, в Украине резко поднимется температура воздуха.

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Погода в Украине - потеплеет до +22 градусов/ фото: pixabay.com

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Когда в Украине потеплеет

Какой будет погода в Украине 30 апреля

Погода в Украине в среду, 30 апреля, отметится существенным потеплением. Заморозки наконец отступят, а столбики термометров местами даже будут показывать температуру +22 градуса.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что холоднее всего будет в ночь на среду в Крыму - там ожидается +2...+5 градусов.

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"Ближайшей ночью в Украине температура воздуха ожидается +6...+10 градусов. Самой холодной ночь окажется в Крыму, +2...+5 градусов. В течение дня среды потеплеет до +17...+22 градусов", - отметила она.

Дожди 30 апреля вероятны в западных областях и в восточной части Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Погода в Украине 30 апреля/ meteoprog

Погода в Киеве 30 апреля

В Киеве в последний день апреля будет тепло. Днем воздух прогреется до +18, +19 градусов. Осадков не ожидается.

Ночь хоть и будет холодной, +7...+9 градусов, но уже без заморозков, добавила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, когда потепление накроет Украину - синоптик назвала точную дату. Скоро две области накроют дожди и будет порывистый сильный ветер.

Также ранее сообщалось, что заморозки начинают отступать - стало известно, какие регионы будет заливать дождем. Погода в Ужгороде будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +21 градуса.

Напомним, синоптики рассказали, чего ждать от погоды в мае. Погода в Украине в последний месяц весны будет контрастной и неравномерной в разных регионах.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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