Потеплеет до +22 градусов: когда в Украине резко ударит летняя погода

Вы узнаете:
- Когда в Украине потеплеет
- Какой будет погода в Украине 30 апреля
Погода в Украине в среду, 30 апреля, отметится существенным потеплением. Заморозки наконец отступят, а столбики термометров местами даже будут показывать температуру +22 градуса.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что холоднее всего будет в ночь на среду в Крыму - там ожидается +2...+5 градусов.
"Ближайшей ночью в Украине температура воздуха ожидается +6...+10 градусов. Самой холодной ночь окажется в Крыму, +2...+5 градусов. В течение дня среды потеплеет до +17...+22 градусов", - отметила она.
Дожди 30 апреля вероятны в западных областях и в восточной части Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода.
Погода в Киеве 30 апреля
В Киеве в последний день апреля будет тепло. Днем воздух прогреется до +18, +19 градусов. Осадков не ожидается.
Ночь хоть и будет холодной, +7...+9 градусов, но уже без заморозков, добавила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, когда потепление накроет Украину - синоптик назвала точную дату. Скоро две области накроют дожди и будет порывистый сильный ветер.
Также ранее сообщалось, что заморозки начинают отступать - стало известно, какие регионы будет заливать дождем. Погода в Ужгороде будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +21 градуса.
Напомним, синоптики рассказали, чего ждать от погоды в мае. Погода в Украине в последний месяц весны будет контрастной и неравномерной в разных регионах.
Вас также может заинтересовать:
- Только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека: принадлежите ли вы к супер-интеллектуалам
- Какое простое действие надо сделать, чтобы крысы и мыши не попали в дом: эксперт объяснил
- Чем отличаются женщины возле лифта: только "детектив" угадает за 15 секунд
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред