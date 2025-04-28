Заморозки начинают отступать: какие регионы будет заливать дождем

Погода в Ужгороде будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +21 градуса.

https://glavred.info/synoptic/zamorozki-nachinayut-otstupat-kakie-regiony-budet-zalivat-dozhdem-10659905.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 29 апреля

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

Когда в Украину придет потепление

Погода в Украине 29 апреля в некоторых областях будет холодной. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 29 апреля в большинстве областей синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Температура воздуха может опуститься до -5 градусов. Объявлены I и II уровни опасности.

видео дня

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - говорится в сообщении.

29 апреля - 1 мая в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 29 апреля в Украине будет солнечная и сухая погода. Дождь ожидается на Черниговщине и Сумщине. Заморозки продержатся на Левобережье.

Температура воздуха повысится до +19 градусов. Ветер будет порывистый во многих областях Украины. Заморозки постепенно будут отступать и температура воздуха будет повышаться до +27 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля / фото: ventusky

Погода 29 апреля

В Украине 29 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Черниговской и Сумской областях. Ветер будет юго-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных областях и в воздухе 0-3°; температура днем 16-21° тепла, на востоке и юго-востоке страны 12-17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +21

По данным meteoprog, 29 апреля в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +8...+21 градуса. Самая низкая температура будет в Крыму. Там температура воздуха опустится до +2...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля / фото: meteoprog

Погода 29 апреля в Киеве

В Киеве 29 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы по области заморозки 0-5°; температура днем 16-20", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине будут грозовые дожди и заморозки. Синоптики рассказали, какие регионы атакует штормовая погода. В южных и юго-восточных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы.

Уже 27 апреля Украину накрыла мощная непогода. Во многих областях предупреждали о заморозках и снеге. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха днем опустится до +9 градусов.

27 апреля синоптик назвал точную дату, когда в Украину вернется потепление.

"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

Вас также заинтересует:

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред