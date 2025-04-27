5-градусный мороз, дожди и грозы: Украину атакует похолодание, когда придет тепло

Во многих областях Украины ожидаются дожди с грозами. Впоследствии постепенно начнет повышаться температура воздуха.

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Прогноз погоды в Украине на неделю 28 апреля - 4 мая / фото: pexels

О чем идет речь:

Когда в Украине ударит -5 градуса

Когда в Украину придет потепление

Где синоптики прогнозируют дожди и грозы

На погоду в Украине на следующей неделе будут влиять арктические воздушные массы, которые принесут низкие температуры воздуха и заморозки в ночное и утреннее время. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Начало новой недели будет прохладным по всей стране, но постепенно температура воздуха будет повышаться. С середины недели в Украину вернется теплая погода, которая будет соответствовать климатической норме. В течение недели ожидаются дожди различной интенсивности.

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Погода в Украине 28 апреля

В понедельник, 28 апреля, по всей территории Украины под влиянием антициклона ожидается сухая и холодная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, в большинстве областей на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0...-5 °С; днем +13...+18 °С, на Закарпатье до +21 °С, на крайнем востоке +8...+13 °С.

Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 апреля

Во вторник, 29 апреля, сохранится малооблачная погода без осадков по всей Украине. Ветер ночью переменных направлений, 3 - 8 м/с, днем юго-западный, 5 - 10 м/с, на севере Левобережья возможны порывы, 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 °С, на поверхности почвы, в восточных областях и Крыму также местами в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем температура составит +13...+18 °С, на юго-западе страны +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине 30 апреля

В среду, 30 апреля, ночью без существенных осадков. Днем в центральных и западных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных регионах сухо. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6...+11 °С, в Крыму 1...+6 °С; днем +16...+21 °С, в южных и западных областях местами +22...+26 °С.

Прогноз погоды в Украине на 30 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине 1 мая

В четверг, 1 мая, ночью ожидается погода без существенных осадков. Днем местами в северных, центральных и западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью переменных направлений, 3 - 8 м/с, днем северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается +7...+12 °С, днем +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая / фото: Windy

Погода в Украине 2 мая

В пятницу, 2 мая, в большинстве регионов Украины ожидается погода без осадков. Только в Крыму, в Одесской области и на крайнем западе местами пройдут небольшие дожди, временами с грозой. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, в южной половине северо-восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +7...+12 °С, днем +17...+22 °С; в северных областях ночью +2...+7 °С, днем +13...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине на 2 мая / фото: Windy

Погода в Украине 3 мая

В субботу, 3 мая, под влиянием атмосферных фронтов и области низкого давления, в большинстве регионов пройдут дожди, днем в Крыму, Приазовье и на востоке местами значительные. Возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, в западной части днем северо-западный, 9 - 14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С, в центральных областях и Одесском регионе +17...+22 °С.

Прогноз погоды в Украине на 3 мая / фото: ventusky

Погода в Украине 4 мая

В воскресенье, 4 мая, ночью в восточной части, днем местами в западных областях ожидаются небольшие дожди, на остальной части страны без существенных осадков. Ветер западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, днем +12...+17 °С, в Одесской области до +21 °С.

Прогноз погоды в Украине на 4 мая / фото: ventusky

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине будут грозовые дожди и заморозки. Синоптики рассказали, какие регионы атакует штормовая погода. В южных и юго-восточных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы.

Уже 27 апреля Украину накрыла мощная непогода. Во многих областях предупреждали о заморозках и снеге. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха днем опустится до +9 градусов.

27 апреля синоптик назвал точную дату, когда в Украину вернется потепление.

"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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