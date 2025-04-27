Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

5-градусный мороз, дожди и грозы: Украину атакует похолодание, когда придет тепло

Ангелина Подвысоцкая
27 апреля 2025, 17:02
300
Во многих областях Украины ожидаются дожди с грозами. Впоследствии постепенно начнет повышаться температура воздуха.
погода
Прогноз погоды в Украине на неделю 28 апреля - 4 мая / фото: pexels

О чем идет речь:

  • Когда в Украине ударит -5 градуса
  • Когда в Украину придет потепление
  • Где синоптики прогнозируют дожди и грозы

На погоду в Украине на следующей неделе будут влиять арктические воздушные массы, которые принесут низкие температуры воздуха и заморозки в ночное и утреннее время. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Начало новой недели будет прохладным по всей стране, но постепенно температура воздуха будет повышаться. С середины недели в Украину вернется теплая погода, которая будет соответствовать климатической норме. В течение недели ожидаются дожди различной интенсивности.

видео дня

Погода в Украине 28 апреля

В понедельник, 28 апреля, по всей территории Украины под влиянием антициклона ожидается сухая и холодная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, в большинстве областей на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0...-5 °С; днем +13...+18 °С, на Закарпатье до +21 °С, на крайнем востоке +8...+13 °С.

погода 28 апреля
Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 апреля

Во вторник, 29 апреля, сохранится малооблачная погода без осадков по всей Украине. Ветер ночью переменных направлений, 3 - 8 м/с, днем юго-западный, 5 - 10 м/с, на севере Левобережья возможны порывы, 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 °С, на поверхности почвы, в восточных областях и Крыму также местами в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем температура составит +13...+18 °С, на юго-западе страны +18...+23 °С.

погода 29 апреля
Прогноз погоды в Украине на 29 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине 30 апреля

В среду, 30 апреля, ночью без существенных осадков. Днем в центральных и западных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных регионах сухо. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6...+11 °С, в Крыму 1...+6 °С; днем +16...+21 °С, в южных и западных областях местами +22...+26 °С.

погода 30 апреля
Прогноз погоды в Украине на 30 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине 1 мая

В четверг, 1 мая, ночью ожидается погода без существенных осадков. Днем местами в северных, центральных и западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью переменных направлений, 3 - 8 м/с, днем северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается +7...+12 °С, днем +18...+23 °С.

погода 1 мая
Прогноз погоды в Украине на 1 мая / фото: Windy

Погода в Украине 2 мая

В пятницу, 2 мая, в большинстве регионов Украины ожидается погода без осадков. Только в Крыму, в Одесской области и на крайнем западе местами пройдут небольшие дожди, временами с грозой. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, в южной половине северо-восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +7...+12 °С, днем +17...+22 °С; в северных областях ночью +2...+7 °С, днем +13...+18 °С.

погода 2 мая
Прогноз погоды в Украине на 2 мая / фото: Windy

Погода в Украине 3 мая

В субботу, 3 мая, под влиянием атмосферных фронтов и области низкого давления, в большинстве регионов пройдут дожди, днем в Крыму, Приазовье и на востоке местами значительные. Возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, в западной части днем северо-западный, 9 - 14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С, в центральных областях и Одесском регионе +17...+22 °С.

погода 3 мая
Прогноз погоды в Украине на 3 мая / фото: ventusky

Погода в Украине 4 мая

В воскресенье, 4 мая, ночью в восточной части, днем местами в западных областях ожидаются небольшие дожди, на остальной части страны без существенных осадков. Ветер западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, днем +12...+17 °С, в Одесской области до +21 °С.

погода 4 мая
Прогноз погоды в Украине на 4 мая / фото: ventusky

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине будут грозовые дожди и заморозки. Синоптики рассказали, какие регионы атакует штормовая погода. В южных и юго-восточных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы.

Уже 27 апреля Украину накрыла мощная непогода. Во многих областях предупреждали о заморозках и снеге. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха днем опустится до +9 градусов.

27 апреля синоптик назвал точную дату, когда в Украину вернется потепление.

"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

Вас также заинтересует:

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра Игорь Кибальчич
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского и Трампа: в правительстве сказали, чем важен разговор лидеров

Встреча Зеленского и Трампа: в правительстве сказали, чем важен разговор лидеров

17:48Мир
"Решающая неделя": у Трампа сделали громкое заявление о завершении войны

"Решающая неделя": у Трампа сделали громкое заявление о завершении войны

17:03Война
5-градусный мороз, дожди и грозы: Украину атакует похолодание, когда придет тепло

5-градусный мороз, дожди и грозы: Украину атакует похолодание, когда придет тепло

17:02Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Последние новости

17:51

Где в Украине похоронены сразу два Папы Римские: историк раскрыл малоизвестные места

17:48

Встреча Зеленского и Трампа: в правительстве сказали, чем важен разговор лидеров

17:46

Самый модный тренд 2025: что одеть с джинсами женщине

17:32

Мальта продавала паспорта россиянам под санкциями – FT

17:14

Историки рассекретили первое название Днепра: как город назывался изначальноВидео

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
17:03

"Решающая неделя": у Трампа сделали громкое заявление о завершении войныВидео

17:02

5-градусный мороз, дожди и грозы: Украину атакует похолодание, когда придет тепло

16:43

Дантес признался, что в отношениях с Кацуриной делает его счастливым

16:35

"Ситуация сложная": Зеленский сказал, где РФ активно проводит штурмы

Реклама
16:30

РФ собралась расширить зону боев на Сумщине: в ГПСУ раскрыли непростую ситуацию

16:17

Что будет с долларом в ближайшее время: банкир ответил, ждать ли крутого пике

16:05

Можно ли убирать в доме, когда кто-то из семьи в дороге: священник ответил

15:58

Почему РФ боится Украины в НАТО: еврокомиссар назвал настоящую причину

15:55

Неожиданный ответ сразит наповал: из чего на самом деле делают протеин

15:29

Песков прокомментировал новые заявления Трампа о Крыме: что сказали в Кремле

15:15

Враг достает до позиций: офицер сообщил о трудностях возле Покровска

14:58

Переговоры о завершении войны: экс-глава МИД сделал неожиданное заявление

14:44

РФ за год набрала 1500 иностранцев на войну - разведка Британии

14:15

Отец экс-участницы группы Виа Гра погиб на войне

13:51

Хитрый фокус гарантирует результат: чем быстро и недорого покрасить бетонный пол

Реклама
13:42

"Путин затягивает прекращение огня": у Зеленского раскрыли план Кремля

13:23

28 апреля нельзя ссориться и спорить: какой праздник и день ангела

13:12

Армия РФ хочет приблизиться к Сумам: ISW сообщил об опасных продвижениях врага

12:36

Рекордная цена: письмо человека, который выжил во время гибели Титаника продали

12:26

"России будет несладко": назван мрачный прогноз для экономики ПутинаВидео

12:25

Налчаджиоглу раскрыл настоящую причину молчания Лорак о войне в Украине

12:07

Дипломатический вояж Зеленского: WP оценил встречу с Трампом в Ватикане

12:05

Пытаются заманить Украину: эксперт предупредил о ловушке США

11:49

Рекордный урожай удивит даже соседей: как быстро увлажнить почву в теплице

11:30

Китайский гороскоп на завтра 28 апреля: Собакам - стресс, Свиньям - лень

11:00

У Трампа есть способ остановить Путина, но он не будет рисковать – The Telegraph

11:00

Гороскоп на май 2025: Скорпионам - финансовый сдвиг, Львам - встреча

10:17

В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

09:48

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

09:33

Есть погибший, раненый ребенок: Днепропетровщина оправляется после атаки РФФото

09:21

Гороскоп на завтра 28 апреля: Девам - грандиозная прибыль, Стрельцам - путешествие

09:20

Почему нельзя обгонять грузовики с правой стороны: знают не все водители

09:00

Ани Лорак финансирует государство, которое нас убивает: певица Ангела об артистах-предателях, беглецах и усталости от войны

08:50

Поднялся яркий огонь: партизаны устроили подрыв на железной дороге оккупантов

08:30

РФ готовит новую тактику для наступления летом-осенью: в США назвали планы

Реклама
08:12

Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

08:10

Как похороны лидера 1,5 млрд католиков не стали событием №1 даже в Римемнение

07:38

В США поставили России ультиматум по Украине и раскрыли планы против Кремля

06:10

"Туман войны": как прошла встреча Трампа и Зеленскогомнение

04:35

Как сказать "наличка" и "обналичивать" на украинском языке: каких ошибок стоит избегатьВидео

03:30

Почему полицейские просят водителей показать язык: ответ удивит

02:30

"Дележ территорий": прогноз худшего сценария с выходом США из переговоровВидео

01:31

РФ прорывается с двух направлений, бои за Константиновку уже возможны - лейтенант ВСУ

00:47

Россияне накапливают силы и пытаются продвигаться на Сумщине - DeepState

26 апреля, суббота
23:52

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять