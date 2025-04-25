Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

Погода в Украине в конце апреля удивила украинцев. Резкое потепление с жарой и настоящее пекло накрыло страну.
Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал в интервью Главреду, ожидать ли похолодания в Украине, как закончится апрель и какой будет погода в мае.
По прогнозу синоптиков в Украине передают значительное похолодание в ближайшие дни? Сколько оно может продержаться?
Да, похолодание будет по всей Украине в период с 26 по 28 апреля. Это будут незначительные погодные колебания. Далее можно ожидать снова потепления.
Сейчас из-за прохождения атмосферных фронтов в Украине будет наблюдаться сильное похолодание.
Ожидать ли грозы и ливни во время похолодания?
Да, 25 и 26 апреля по всей Украине, частично 27 апреля в западных областях можно ожидать грозы и дожди. Выходные 26-27 апреля в Украине будут прохладные, и с осадками и грозами. Также прохладная погода затронет понедельник, 28 апреля.
Когда можно ожидать потепления?
С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. До конца апреля можно ожидать уже потепления точно, ведь атмосферный фронт уже пройдет через всю страну.
Какой погоды ожидать в мае в Украине?
По последним синоптическим прогнозам будет без существенных осадков. Погода будет комфортной.
Первая декада мая будет преимущественно без осадков. Температура будет в пределах +22 - +25 градусов. Ночью +9 - +14 градусов.
В мае заморозков ожидать не следует. Сейчас идет тенденция к теплу. Мы перешли в летний характер погоды. Я бы уже сказал, что мы перешли в метеорологическое лето, ведь в течение недели температура не опускалась ниже 15 градусов тепла.
Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
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