Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

Какой будет погода в мае и сколько продержится похолодание в Украине рассказал народный синоптик.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-moshchnaya-zhara-sinoptik-rasskazal-o-rezkoy-smene-pogody-v-mae-10659098.html Ссылка скопирована

Погода на май в Украине / Главред

Погода в Украине в конце апреля удивила украинцев. Резкое потепление с жарой и настоящее пекло накрыло страну.

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал в интервью Главреду, ожидать ли похолодания в Украине, как закончится апрель и какой будет погода в мае.

По прогнозу синоптиков в Украине передают значительное похолодание в ближайшие дни? Сколько оно может продержаться?

видео дня

Да, похолодание будет по всей Украине в период с 26 по 28 апреля. Это будут незначительные погодные колебания. Далее можно ожидать снова потепления.

Сейчас из-за прохождения атмосферных фронтов в Украине будет наблюдаться сильное похолодание.

Ожидать ли грозы и ливни во время похолодания?

Да, 25 и 26 апреля по всей Украине, частично 27 апреля в западных областях можно ожидать грозы и дожди. Выходные 26-27 апреля в Украине будут прохладные, и с осадками и грозами. Также прохладная погода затронет понедельник, 28 апреля.

Похолодание в Украине прогноз / pixabay

Когда можно ожидать потепления?

С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. До конца апреля можно ожидать уже потепления точно, ведь атмосферный фронт уже пройдет через всю страну.

Какой погоды ожидать в мае в Украине?

По последним синоптическим прогнозам будет без существенных осадков. Погода будет комфортной.

Первая декада мая будет преимущественно без осадков. Температура будет в пределах +22 - +25 градусов. Ночью +9 - +14 градусов.

Прогноз погоды на май в Украине / pixabay

В мае заморозков ожидать не следует. Сейчас идет тенденция к теплу. Мы перешли в летний характер погоды. Я бы уже сказал, что мы перешли в метеорологическое лето, ведь в течение недели температура не опускалась ниже 15 градусов тепла.

График погоды на 2 недели / meteoprog

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред