Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

Вы узнаете:
- Когда в Украину накроют заморозки до -6 градусов
- В каких областях будет холоднее всего
Погода в Украине в ближайшие несколько дней принесет новые неприятные "сюрпризы". С субботы, 26 апреля, начнется похолодание, а с воскресенья по вторник, 27-29 апреля, по всей Украине будут наблюдаться сильные заморозки.
Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что вечером 25 апреля и в течение 26 апреля по территории нашего государства пройдет активный холодный фронт с северо-запада. Поэтому по всей стране ожидаются кратковременные дожди, местами в сопровождении гроз, мелкого града и шквалистого ветра.
Сразу после прохождения холодного фронта в нашу страну придет аномально холодная воздушная масса. Температура воздуха начнет резко снижаться. Холоднее всего будет в период с 26 по 29 апреля включительно.
Синоптик отметил, что похолодание традиционно начнется с западных и северных областей - там уже 26 апреля ночью ожидается +2...+7 градуса, а днем +9...+14.
Постепенно в течение 27 и 28 апреля холодный воздух накроет большую часть нашего государства, и вместе с этим вернутся заморозки. Медленнее и по более мягкому сценарию похолодает только на крайнем юге и в Крыму. Теплеть постепенно начнет только с 30 апреля и первых дней мая.
"Итак, в ночные и утренние часы 27-29 апреля минимальные показатели температуры ожидается в пределах +1...+6 градусов, на поверхности почвы во всех регионах прогнозируются заморозки до -1...-6 градусов. В западных (кроме Закарпатья), центральных, северных и восточных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0...-5 градусов. На юге также местами возможны заморозки в воздухе 28 апреля. В дневные часы воздух будет прогреваться до +8...+14 градусов, на юге и в западной части +15...+21 градусов; 29 и 30 апреля днем ожидается постепенное повышение до +17...+22 градусов в большинстве областей", - отметил синоптик.
Он предупредил, что ухудшение погоды может существенно навредить различным видам сельскохозяйственных растений, включая плодовые деревья, овощи, виноград и т.п. Поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы различными способами защитить растения от заморозков.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударят заморозки - Украину накрывает опасная погода. Синоптик назвала точную дату, когда ударят заморозки.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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