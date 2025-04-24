Ударят заморозки: Украину накрывает опасная погода

Синоптик назвала точную дату, когда ударят заморозки.

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Погода в Украине - заморозки ударят в Украине/ фото: unsplash.com

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Когда в Украине ударят заморозки

Какой будет погода 25 апреля и на выходных

Погода в Украине в пятницу, 25 апреля, будет очень теплой, и даже жаркой. Однако уже в субботу, 26 апреля, начнет поступать значительно более свежий воздух. А в воскресенье низкая температура воздуха охватит всю Украину - ожидается днем +10...+17 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Также она предупредила о вероятности заморозков на почве.

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"В ночные часы 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре есть вероятность заморозков на почве", - отметила она.

25 апреля в Украине максимальная температура воздуха составит в течение дня +20...+27 градусов.

"Кратковременные дожди с грозами пройдут завтра местами в западной части и в Приазовье, а в большинстве областей будет сухо, однако вечером в пятницу локальные дожди вероятны практически повсеместно в Украине", - рассказала синоптик.

Также она сказала, какой будет погода в проводное воскресенье, 27 апреля.

"На Проводное воскресенье везде в Украине ожидается свежая погода, ночью и утром +2...+8 градусов, днем +9...+14 градусов, в южной части +12...+18 градусов", - сказала Диденко.

Погода в Украине 25 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 26 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 27 апреля/ meteoprog

Погода в Киеве 25-27 апреля

В Киеве 25 апреля будет преобладать сухая погода с температурой воздуха до +22...+24 градусов. Однако во второй половине дня или уже даже вечером в столице есть вероятность грозового дождя.

"В субботу в Киеве ночью и утром дождь с грозой, а днем 26-го апреля - резкое снижение температуры воздуха до +14 градусов", - сказала Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, "врежет" похолодание и увеличится количество осадков - стало известно, когда Украину атакует сильная непогода. Погода в Харькове будет одной из самых теплых. Температура воздуха повысится до +26 градусов.

Также ранее сообщалось, что магнитная буря влупила с новой силой и затягивается - стало известно, когда закончится мощная магнитная буря. Эта магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие. Из-за нее может болеть голова и не только.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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