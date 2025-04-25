Маргарин - полезный или вредный: из чего его делают и как не навредить здоровью

Не все знают, что маргарин может быть также полезным. Но для того, чтобы не навредить своему здоровью, нужно выбирать только определенные виды этого продукта.

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Из чего делают маргарин и является ли он вредным/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

Из чего делают маргарин

Какую пользу может принести этот продукт и какой вред нанести

Почему говорят что маргарин делают из нефти

Маргарин является одним из самых противоречивых продуктов питания. Преимущественно мы привыкли думать, что такой продукт является вредным для здоровья, поэтому его нужно либо избегать, либо употреблять как можно меньше. Но оказывается, что не все так однозначно.

Эксперты национального проекта Virobnik.ua рассказали в сюжете "24 канала", что входит в состав маргарина, и какую пользу и какой вред для организма он приносит.

Вокруг маргарина даже появились различные мифы. Например, иногда можно услышать такой тезис, что маргарин якобы делают из нефти. На самом деле это неправда, а просто миф.

"Хороший и плохой маргарин. Вокруг нас существует множество мифов о питании. Некоторые из них являются следствием некачественных исследований, а другие могут просто опираться на устаревшую информацию. Хороший пример маргарин. Считается, что он является дешевым и очень вредным заменителем масла, но в то же время его рекомендуют для сбалансированного питания как диетическую, полезную для сердца замену масла", - говорится в сюжете.

Эксперты проекта Virobnik.ua отметили, что маргарин - это продукт на основе различных растительных масел - подсолнечного, пальмового, соевого, оливкового, арахисового, а также воды, эмульгаторов и ароматизаторов. Его широко используют в качестве твердого жира для приготовления разнообразных блюд и выпечки.

Какая польза для здоровья от маргарина? Польза маргарина напрямую зависит от того, какие растительные масла он содержит и как обрабатывается. Например, маргарин на соевом масле может содержать примерно 20% полиненасыщенных жиров. Эти жиры считаются полезными для здоровья сердца по сравнению с насыщенными жирами, содержащимися в сливочном масле. Также такой продукт может содержать полезные соединения. Некоторые качественные маргарины обогащены соединениями фитостеринами, которые могут помочь снизить плохой холестерин, вредный для здоровья сердца.

Какой вред для здоровья от маргарина? Он может содержать трансжиры. В отличие от сливочного масла, растительные масла не затвердевают при комнатной температуре. Чтобы сделать их твердыми составляющими маргарина, их структуру изменяют химическим путем благодаря процессу гидрогенизации. При высокой температуре и под высоким давлением на растительное масло воздействуют газообразным водородом и металлическим катализатором. Процесс гидрогенизации превращает часть ненасыщенного жира в насыщенный, который остается твердым при комнатной температуре, а также увеличивает срок хранения продукта.

"К сожалению, как побочный эффект образуются трансжиры. В связи с тем, что высокое потребление промышленных трансжиров связано с повышенным риском хронических заболеваний, органы здравоохранения рекомендуют людям ограничить их потребление", - говорится в видео.

Однако отмечается, что существует маргарин, не содержащий трансжиры. Многие производители начали использовать новую технику отверждения растительных масел в маргарине, которая называется переэтерификация. Она заменяет некоторые ненасыщенные жиры в масле насыщенными жирами. Переэтерифицированные масла считаются безопасными для здоровья в отличие от гидрогенизированных потому, что не содержат трансжиров.

Такой маргарин имеет мягкую форму, продается в баночке и легко намазывается. А маргарин, содержащий трансжиры, продается в твердых блоках и в составе имеет гидрогенизированные или частично гидрогенизированные масла.

Смотрите видео о том, из чего делают маргарин:

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