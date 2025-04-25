Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

Погода в Луцке будет самой холодной. Там температура воздуха может опуститься до +5 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 26 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 26 апреля

Где температура воздуха повысится до +26 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди с грозами

Погода в Украине 26 апреля в некоторых областях будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных и юго-восточных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы.

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26-28 апреля в центральных, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, большинстве районов южных областей ожидается пожарная опасность.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что по Украине пройдется атмосферный фронт, который притянет грозовые дожди. Также регионы накроет похолодание. 26 апреля температура воздуха в западных, северных и центральных областях опустится до 12-17 градусов тепла. На юге и востоке будет теплее - 20-26 градусов тепла.

27 апреля осадки будут в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Местами дожди затронут южные и восточные области.

Ночью 27 и 28 апреля на севере, западе, в центральных, восточных и южных областях будут заморозки. Однако на следующей неделе уже будет теплее.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 26 апреля

В Украине 26 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, северных, южных, восточных областях. На юге и юго-востоке будут грозы. Ветер будет северный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 5-10°; днем 11-16°, на юге и востоке страны 19-24°; в Карпатах ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +26

По данным meteoprog, 26 апреля в Украине будет очень тепло. Теплее всего будет в Харьковской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +14...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Крыму. Там температура воздуха опустится до +10...+21 градуса.

Погода 26 апреля в Киеве

В Киеве 26 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 5-10°, днем 11-16°; в Киеве ночью 8-10°, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по-летнему тепло будет недолго - названа дата, когда Украину накроют заморозки. Синоптик рассказал, когда в Украине будут кратковременные дожди в сопровождении гроз.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют похолодание и дожди - синоптик сказала, когда ворвется непогода. На выходных погодные условия изменятся.

Напомним, 26-градусная жара будет не везде - стало известно, какие регионы будут заливать грозовые дожди. Погода в Николаеве будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +24 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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