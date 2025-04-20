26-градусная жара будет не везде: какие регионы будут заливать грозовые дожди

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 21 апреля
- Где температура воздуха повысится до +26 градусов
- Где синоптики прогнозируют дожди с грозами
Погода в Украине 21 апреля будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В северных, центральных, Харьковской областях 20-21 апреля будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 21 апреля температура воздуха повысится до +24 градусов. В этот день будет много солнца и тепла. Грозовые дожди ожидаются в Крыму и Приазовье.
В течение недели в Украине будет тепло. Будет держаться температура воздуха на уровне 20-24 градусов. Однако в конце недели температура воздуха снизится до +14...+17 градусов, а также увеличится количество дождей.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 21 апреля
В Украине 21 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в южных областях. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 8-13°, днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +24
По данным meteoprog, 21 апреля в Украине будет очень тепло. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +11...+24 градусов. Самая низкая температура будет в Крыму. Там температура воздуха опустится до +9...+18 градусов.
Погода 21 апреля в Киеве
В Киеве 21 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 8-13°, днем 21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху - стало известно, где будет сильная непогода. Погода в Украине в неделю перед Пасхой будет становиться все теплее. Однако на сам праздник Воскресения Крестового в нескольких областях будет сильная непогода.
Также ранее сообщалось, что синоптик уточнила прогноз погоды на Пасху в Украине. Поле высокого атмосферного давления обеспечит в Украине сухую погоду без осадков.
Напомним, Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки". Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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