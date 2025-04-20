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26-градусная жара будет не везде: какие регионы будут заливать грозовые дожди

Ангелина Подвысоцкая
20 апреля 2025, 22:46
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Погода в Николаеве будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +24 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 21 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 21 апреля
  • Где температура воздуха повысится до +26 градусов
  • Где синоптики прогнозируют дожди с грозами

Погода в Украине 21 апреля будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных, центральных, Харьковской областях 20-21 апреля будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 21 апреля температура воздуха повысится до +24 градусов. В этот день будет много солнца и тепла. Грозовые дожди ожидаются в Крыму и Приазовье.

В течение недели в Украине будет тепло. Будет держаться температура воздуха на уровне 20-24 градусов. Однако в конце недели температура воздуха снизится до +14...+17 градусов, а также увеличится количество дождей.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 21 апреля
Прогноз погоды в Украине на 21 апреля / фото: ventusky

Погода 21 апреля

В Украине 21 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в южных областях. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 8-13°, днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +24

По данным meteoprog, 21 апреля в Украине будет очень тепло. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +11...+24 градусов. Самая низкая температура будет в Крыму. Там температура воздуха опустится до +9...+18 градусов.

погода 21 апреля
Прогноз погоды в Украине на 21 апреля / фото: meteoprog

Погода 21 апреля в Киеве

В Киеве 21 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 8-13°, днем 21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 21 апреля
Прогноз погоды в Украине на 21 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху - стало известно, где будет сильная непогода. Погода в Украине в неделю перед Пасхой будет становиться все теплее. Однако на сам праздник Воскресения Крестового в нескольких областях будет сильная непогода.

Также ранее сообщалось, что синоптик уточнила прогноз погоды на Пасху в Украине. Поле высокого атмосферного давления обеспечит в Украине сухую погоду без осадков.

Напомним, Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки". Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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