Дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху: где будет сильная непогода

Погода в Украине в неделю перед Пасхой будет становиться все теплее. Однако на сам праздник Воскресения Крестового в нескольких областях будет сильная непогода.

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Погода в Украине - дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху/ фото: УНИАН

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Какой будет погода в Украине на Пасху 20 апреля

Какой будет погода в Украине 15 апреля

Погода в Украине на Пасху, 20 апреля, в большинстве областей будет сухой и солнечной. Однако часть областей накроют дожди и грозы.

Непогода ожидается в западных областях. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Пасха, по предварительному прогнозу, обещает быть в Украине преимущественно сухой и солнечной с температурой воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса, только в западных областях 20-го апреля вероятны дожди, местами с грозами, и +16...+21 градус", - отметила Диденко.

Погода в Украине 15 апреля

Неделя перед Пасхой в Украине будет теплой, наконец прекратятся заморозки и тепло будет нарастать даже ночью, в течение дня температура воздуха ожидается уже достаточно высокой.

Во вторник, 15 апреля, ожидается +14...+20 градусов. Теплее всего будет в восточных областях, а прохладнее в западной части и в районах, близких к морям.

"Особенность завтрашнего дня - сильный ветер южного направления. Штормовые порывы вероятны на западе, севере, в Крыму и Приазовье. В большинстве центральных и южных областей, в восточной части - ветер умеренный", - предупредила синоптик.

Погода в Украине 15 апреля/ meteoprog

Погода в Киеве 15 апреля

В Киеве 15 апреля будет сухо, солнечно. Дневная температура воздуха составит +16...+18 градусов. По словам Диденко, такой будет погода всю эту неделю с нарастанием тепла.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, синоптик дала прогноз, какой будет погода на Пасху. Стало известно, какой будет температура воздуха на Пасху.

Также сообщалось, что будут дожди и резкое потепление до +25°C - стало известно, какой будет погода в Украине к Пасхе. До конца второй декады апреля в Украине ожидается потепление и минимум осадков, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Напомним, магнитная буря "трясет" страну - стало известно, как долго продлится геомагнитный шторм. Эта магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие, поскольку она считается достаточно сильной.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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