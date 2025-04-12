Какой будет погода на Пасху: синоптик дала прогноз

Вы узнаете:
- Какой будет погода на Пасху
- Какой будет погода на следующей неделе
Погода в Украине на Пасху, 20 апреля, будет теплой и солнечной. Наблюдается оптимистическая тенденция к потеплению.
Таким предварительным прогнозом поделилась синоптик Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV.
Она отметила, что официальных прогнозов пока нет, но тенденция является оптимистичной.
"Синоптическая ситуация в конце второй декады апреля должна быть стабильной с высокими весенними температурами и преимущественно солнечной погодой", - отметила синоптик.
Также она рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе. Птуха отметила, что уже с воскресенья, 13 апреля, температурные максимумы днем достигнут +10...+15 градусов тепла, а на западе даже будет до +18 градусов.
"Заморозки еще могут быть локально на поверхности почвы в ночь на воскресенье и понедельник, но в целом температурный фон будет повышаться", - сказала она.
Согласно прогнозу, в середине недели теплее всего будет в западных областях, а также на юге нашего государства.
"Со вторника, 15 апреля, в большинстве областей будет температура +13...+17 градусов, а на западе и юге до конца недели ожидаем даже до +20 градусов тепла", - отметила Птуха.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине ударит +17 градусов - стала известна дата резкого потепления в Украине. Скоро погода в Украине резко изменится, практически все области накроет потепление.
Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью Главреду, что Украину атакует необычная погода - синоптик сообщила о резкой смене погоды.
Также ранее сообщалось, что надвигается жара - синоптик назвала дату очень резкого потепления в Украине. Когда в Украине потеплеет и придет +20 градусов рассказала Главреду синоптик Наталья Птуха.
Читайте также:
- Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд
- Только люди с "зрением орла" найдут 7-го человека: принадлежите ли вы к супер-интеллектуалам
- Где спрятался кот: только супер-интеллектуалы найдут его за 5 секунд
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред