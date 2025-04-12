Какой будет погода на Пасху: синоптик дала прогноз

Стало известно, какой будет температура воздуха на Пасху.

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Какой будет погода на Пасху/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода на Пасху

Какой будет погода на следующей неделе

Погода в Украине на Пасху, 20 апреля, будет теплой и солнечной. Наблюдается оптимистическая тенденция к потеплению.

Таким предварительным прогнозом поделилась синоптик Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV.

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Она отметила, что официальных прогнозов пока нет, но тенденция является оптимистичной.

"Синоптическая ситуация в конце второй декады апреля должна быть стабильной с высокими весенними температурами и преимущественно солнечной погодой", - отметила синоптик.

Также она рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе. Птуха отметила, что уже с воскресенья, 13 апреля, температурные максимумы днем достигнут +10...+15 градусов тепла, а на западе даже будет до +18 градусов.

"Заморозки еще могут быть локально на поверхности почвы в ночь на воскресенье и понедельник, но в целом температурный фон будет повышаться", - сказала она.

Согласно прогнозу, в середине недели теплее всего будет в западных областях, а также на юге нашего государства.

"Со вторника, 15 апреля, в большинстве областей будет температура +13...+17 градусов, а на западе и юге до конца недели ожидаем даже до +20 градусов тепла", - отметила Птуха.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине ударит +17 градусов - стала известна дата резкого потепления в Украине. Скоро погода в Украине резко изменится, практически все области накроет потепление.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью Главреду, что Украину атакует необычная погода - синоптик сообщила о резкой смене погоды.

Также ранее сообщалось, что надвигается жара - синоптик назвала дату очень резкого потепления в Украине. Когда в Украине потеплеет и придет +20 градусов рассказала Главреду синоптик Наталья Птуха.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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