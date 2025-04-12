Надвигается жара: синоптик назвала дату очень резкого потепления в Украине

Погода в Украине в апреле удивила снегопадами и морозами. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для Главреда, уже совсем скоро в Украине потеплеет.
"Следующие трое суток ожидаем ощутимые изменения в синоптическом процессе над Украиной. 12 апреля холодная воздушная масса еще будет влиять, будет происходить влияние атмосферных фронтов с локальными осадками", - говорит синоптик.
Когда в Украине потеплеет - дата
"С воскресенья прогнозируется более четкая тенденция прекращения осадков. А 13-14 апреля уже будет формироваться поле повышенного давления, будет поступать значительно более теплая воздушная масса с запада и юго-запада. Такая синоптическая ситуация ощутимо повлияет на температуры", - добавила синоптик.
Если говорить по показателям, то в воскресенье 13 апреля днем ожидается - +10 - +15 градусов. В западных областях до +18.
"С понедельника, 14 апреля, воздух уже прогреется +13 - +18 градусов в большинстве регионов Украины", - отметила синоптик.
Погода в Украине - прогноз синоптиков
Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.
Погода в Чернигове 12 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.
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Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.
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