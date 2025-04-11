Сильные метели и настоящие сугробы: в двух областях будет бушевать шторм

Погода в Чернигове 12 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 12 апреля

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

Где синоптики прогнозируют снег и дожди

Погода в Украине 12 апреля будет морозной. Во многих областях прогнозируют дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются сильные метели, заносы, перенос снега и ухудшение видимости. Там могут сойти снежные лавины. Синоптики объявили II уровень опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 12 апреля температура в большинстве областей повысится до +14 градусов. Ночные заморозки постепенно будут исчезать. На западе ожидается мокрый снег, а на юго-востоке - дожди с мокрым снегом и сильным ветром.

На Вербное воскресенье в Украине будет солнечно. Температура воздуха повысится до +15 градусов. На Пасху будет очень тепло. Температура воздуха повысится до +20 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / фото: ventusky

Погода 12 апреля

В Украине 12 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в юго-восточных и западных областях. В западных, Николаевской и Херсонской областях будет гололедица. Ветер будет восточный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе 0-5°, в большинстве западных областей и на юго-востоке страны температура 1-3° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°); днем 7-12° тепла. В Карпатах небольшой снег, днем с дождем; температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +13

По данным meteoprog, 12 апреля в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +3...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -2...+6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / фото: meteoprog

Погода 12 апреля в Киеве

В Киеве 12 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе 0-5°, в Киеве 1-3°; температура днем по области 7-12° тепла, в Киеве около 10° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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