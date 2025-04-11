Ударит +17 градусов: стала известна дата резкого потепления в Украине

Скоро погода в Украине резко изменится, практически все области накроет потепление.

https://glavred.info/synoptic/udarit-17-gradusov-stala-izvestna-data-rezkogo-potepleniya-v-ukraine-10655180.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - ударит +17 градусов/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине будет потепление

Какой будет погода в Украине в выходные, 12-13 апреля

Погодв в Украине в выходные, 12 и 13 апреля, отметится потеплением. На смену аномально холодной погоде в наше государство начнет поступать более теплый воздух с южной Европы.

В субботу, 12 апреля, местами будут идти небольшие осадки. А уже на следующий день практически по всей территории Украины установится комфортная и сухая погода и значительно повысится температура воздуха как ночью, так и днем. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

Погода в Украине в субботу, 12 апреля

В западных областях

В западных областях в течение суток местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В Карпатском регионе ожидается умеренный мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, ночью на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3... +2 градуса, днем +7... +12.

В северных областях

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3... +2 градуса, днем +5... +10.

В центральных областях

В центральных регионах Украины прогнозируется комфортная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2... +3 градуса, днем +7... +12.

На юге Украины

В южной части страны без существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3... +2 градусов, днем +6... +11.

В восточных областях

В восточных областях ночью без существенных осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1... +4 градуса, днем +8... +13.

Погода в Украине 12 апреля/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 13 апреля

В западных областях

В западной части страны ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается -3... +2 градуса, днем +12... +17.

В северных областях

В северных областях осадков не предвидится. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -2... +3 градуса, днем +10... +15.

В центральных областях

В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 0... +5 градусов, днем +10... +15.

На юге Украины

В южных областях ожидается погода без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1... +4 градуса, днем +9... +14.

В восточных областях

В восточных областях ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, днем +9...+14.

Погода в Украине 13 апреля/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит сильное тепло - стала известна погода на Пасху. Синоптик рассказала, какой будет погода на Пасху и к каким сюрпризам готовиться.

Также ранее сообщалось, что снег и ветер будут ломать деревья - стало известно, какие несколько областей накроет сильная непогода. В части областей Украины будет мокрый снег и штормовой ветер. Из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром возможно обламывание веток на деревьях.

Напомним, Украину засыпало снегом в апреле - Главред рассказал, где заблокированы дороги, а люди без света. Ряд регионов Украины накрыл снег и сильный ветер.

Читайте также:

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред