Какие 3 ежедневные привычки приводят к появлению плесени дома: как избежать проблемы

Плесень дома является не только непривлекательной, но и опасной. Она может нанести вред здоровью.

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Какие три ежедневные привычки приводят к появлению плесени дома/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему возникает плесень

Что делать, чтобы не было плесени

Какие три привычки могут привести к появлению плесени

Если дома появилась плесень, то нужно от нее избавиться как можно быстрее. Ведь она является не только непривлекательной, но и очень опасной. Из-за плесени у жителей дома могут возникать проблемы со здоровьем.

Оказалось, что есть три ежедневные привычки, которые могут приводить к появлению плесени. Каждый человек может неосознанно делать такие простые действия, даже не догадываясь, какими последствиями это может обернуться.

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Рассказывая о вреде, который может нанести плесень, генеральный директор и соучредитель EcoAir Ноэль Фок отметил, что она может повлиять на самочувствие людей, пишет express.co.uk.

"Плесень наносит ущерб домашней мебели, декору и может вызвать структурные проблемы, но в худшем случае может ухудшить самочувствие людей, живущих в домохозяйстве. Влияние плесени может вызвать кашель, хрипы, одышку и респираторные инфекции, она может ухудшить имеющиеся заболевания, такие как астма или экзема, спровоцировать аллергию или раздражить кожу, глаза, нос и горло, особенно для лиц из группы риска, таких как пожилые люди, дети, младенцы или те, кто имеет респираторные заболевания", - пояснил эксперт.

Он отметил, что для того, чтобы предотвратить появление плесени в доме, важно бороться с конденсатом и влажностью - главными причинами появления плесени в домах.

По словам Ноэля Фока, накопление избыточной влаги в воздухе является основным фактором образования конденсата и сырости в домах и квартирах. В сочетании с теплом это создает идеальные условия для процветания плесени.

Но эксперт также отметил, что есть три вещи, которые каждый человек может неосознанно делать, и которые вызывают появление плесени.

1. Сушка одежды в помещении

Если сушить одежду в помещении, это может приводить к накоплению влаги. А повышенный уровень влажности в доме или квартире может привести к проблемам с сыростью и плесенью. Поэтому, если нет возможности сушить одежду на улице или в сушильной машине, то по крайней мере ее можно выносить на балкон.

В качестве альтернативы эксперт предлагает в случае сушки одежды в помещении ставить недалеко от него осушитель воздуха.

2. Кипячение чайника

Еще одно простое действие, которое мы выполняем дома и которое может привести к образованию конденсата и плесени - это кипячение чайника. Любая деятельность, которая создает пар на кухне или в ванной комнате, может способствовать накоплению влаги дома, что создает среду, благоприятную для появления плесени.

Чтобы этого не произошло, Ноэль рекомендует убедиться, что ваш дом хорошо проветривается, чтобы влага не оставалась внутри.

Поэтому стоит чаще проветривать помещение, открывать дверь из ванны после того, как вы приняли душ или ванну, а также открывать окна после приготовления пищи. Это поможет лишней влаге выйти из дома.

"Чтобы контролировать влажность и улучшить качество воздуха в помещении в целом, стоит выработать привычку регулярно проветривать дом, открывая двери и окна на 5-10 минут ежедневно", - отметил эксперт.

3. Включение нагревания

Вы можете подумать, что усиление отопления может уменьшить влажность, но теплый воздух на самом деле также помогает плесени быстрее развиваться. Это может произойти в том случае, если дома повышенная влажность воздуха.

"Кроме этого, труднее нагреть воздух, насыщенный влагой, поэтому вы, скорее всего, тратите больше энергии на отопление своего дома, если сначала не позаботиться об уровне влажности. Поддержание температуры на более умеренных уровнях может в определенной степени помочь уберечься от плесени, но важно устранить первопричину: влажность", - сказал эксперт.

Он отметил, что надо способствовать лучшей циркуляции воздуха дома, открывая окна и двери для проветривания и используя вытяжные вентиляторы. Влажность воздуха в помещении можно легко проверить с помощью гигрометра. Если проблема не исчезает, то можно приобрести осушитель воздуха.

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