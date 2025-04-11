Вещи станут белоснежными: одно простое средство поможет отбелить одежду от желтизны

Как отбелить белую футболку от пота и других пятен? Эксперт рассказала об эффективном средстве, которое сможет справиться даже с самыми сильными загрязнениями.

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Одно простое средство поможет отбелить одежду от желтизны/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как восстановить белую футболку

Как отбелить белые вещи в домашних условиях

Всем известно, что белые футболки и другие вещи такого цвета редко остаются белоснежными, будто только что из магазина, на протяжении длительного времени. Обычно после нескольких циклов стирки они могут потерять свою яркость, а после носки на них могут появиться пятна или следы от пота. Одной из самых частых проблем на белых футболках являются пятна от пота под мышками, избавиться от которых бывает довольно непросто.

Блогер Нит Кэролайн, которая часто на своем канале TikTok дает советы по дому, рассказала о своем способе, как отбелить пожелтевшие белые вещи и избавиться от пятен на них, пишет express.co.uk.

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Она отметила, что нужно взять "самую большую миску, которая у вас есть", положить внутрь футболку и добавить полную мерную ложку кислородного отбеливателя. Автор видео объяснила, что кислородный отбеливатель гораздо менее жесткий, чем хлорный отбеливатель, и является безопасным для цвета.

После этого нужно добавить в чашу горячую воду. Это приведет к "химической реакции", которая эффективно удалит пятна с футболок.

Чтобы этот раствор эффективно сработал, нужно убедиться, что футболки полностью погружены в смесь кислородного отбеливателя и горячей воды.

Надо оставить футболку в этом раствора примерно на шесть часов. А затем отправить ее в стирку и стиральную машинку вместе с другой белой одеждой, стиральным средством и добавив немного больше кислородного отбеливателя.

После стирки и сушки на белых футболках больше не должно быть пятен, и они должны выглядеть ярче и белее, отметила блогер.

Смотрите видео о том, как отбелить футболки:

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