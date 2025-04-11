Ударит сильное тепло: стала известна погода на Пасху

Вы узнаете:
- Какой будет погода на Пасху
- Какой будет погода в субботу, 12 апреля
Погода в Украине на Пасху, 20 апреля, будет уже достаточно теплой.
Температура воздуха поднимется даже до +20 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В то же время она подчеркнула, что это предварительный прогноз.
"Предварительно, на Пасху будет тепло, +14+20 градусов. Прогноз потребует уточнения", - отметила она.
Также Диденко рассказала, что на Вербное воскресенье в Украине будет солнечная погода и ожидаются +10...+15 градусов.
Погода в Украине 12 апреля
В субботу, 12 апреля в Украине ожидается дневная температура воздуха +7...+12 градусов, на Луганщине и Харьковщине будет до +14 градусов.
"Ночью заморозки останутся лишь островками и уже постепенно будут исчезать. Преимущественно в большинстве областей завтра будет без осадков, только ночью на западе мокрый снег, а днем на юго-востоке - остатки циклона с дождем, мокрым снегом и сильным ветром", - сообщила Диденко.
В Киеве в субботу будет без осадков. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне около нуля, а днем будет +7...+9 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Также ранее сообщалось, что снег и ветер будут ломать деревья - стало известно, какие несколько областей накроет сильная непогода. В части областей Украины будет мокрый снег и штормовой ветер. Из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром возможно обламывание веток на деревьях.
Как ранее сообщал Главред, будут очень сильные снегопады - была названа точная дата потепления. Погода в Чернигове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -5 градусов.
Напомним, шторм очень затягивается - когда закончится невероятно сильная магнитная буря. Это очень сильная буря, из-за которой может ухудшиться самочувствие человека.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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