Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

Ангелина Подвысоцкая
10 апреля 2025, 20:55
543
Погода в Чернигове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -5 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 11 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 11 апреля
  • Где температура воздуха опустится до -11 градусов
  • Где синоптики прогнозируют снег и дожди

Погода в Украине 11 апреля будет морозной. Во многих областях прогнозируют дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Во многих областях объявлен II уровень опасности. В Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях ночью и утром ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Снежный покров может быть 5-16 см. Также будут сильные порывы ветра в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях.

видео дня

"Погодные условия будут затруднять работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах; заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - говорится в сообщении.

На территории большинства областей ожидаются заморозки 0-5 градусов.

погода 11 апреля
Прогноз погоды в Украине на 11 апреля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 11 апреля неблагоприятные погодные условия будут на юге из-за действия циклона Aribert. Ожидается мокрый снег с налипанием, штормовой ветер.

Теплее всего будет на востоке. Там температура воздуха повысится до +11 градусов. 12 апреля начнется незначительное потепление. А уже на Вербное воскресенье повсеместно будет 12-17 градусов тепла.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 11 апреля

В Украине 11 апреля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в большинстве областей. В большинстве областей будет гололедица. Ветер будет северо-западный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе 0-5° (в Крыму и Приазовье температура 1-4° тепла); температура днем 1-6° тепла, на востоке страны до 8°. В Карпатах снег; температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -5

По данным meteoprog, 11 апреля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до 0...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -5...+6 градусов.

погода 11 апреля
Прогноз погоды в Украине на 11 апреля / фото: meteoprog

Погода 11 апреля в Киеве

В Киеве 11 апреля будет облачно. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют, но ожидается гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе по области 0-5°, в Киеве 1-3°; температура днем по области 1-6° тепла, в Киеве 3-5°", - сообщает Укргидрометцентр.

11-14 апреля будут сильные заморозки. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

погода 11 апреля
Прогноз погоды в Украине на 11 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Допрос пленных из КНР и реакция Пекина: главные новости Украины (дайджест)

Допрос пленных из КНР и реакция Пекина: главные новости Украины (дайджест)

22:01Война
Ждать ли резких скачков: банкир дал четкий валютный прогноз до 20 апреля

Ждать ли резких скачков: банкир дал четкий валютный прогноз до 20 апреля

22:00Экономика
РФ пойдет в усиленное наступление в конце апреля: у Зеленского назвали направление

РФ пойдет в усиленное наступление в конце апреля: у Зеленского назвали направление

21:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

Гороскоп на завтра 11 апреля: Близнецам - успех, Весам, - большие достижения

Гороскоп на завтра 11 апреля: Близнецам - успех, Весам, - большие достижения

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:01

"Злоба, обиды": Наталка Денисенко поразила громким признанием

22:01

Допрос пленных из КНР и реакция Пекина: главные новости Украины (дайджест)

22:00

Ждать ли резких скачков: банкир дал четкий валютный прогноз до 20 апреля

21:49

РФ пойдет в усиленное наступление в конце апреля: у Зеленского назвали направлениеВидео

21:43

У Мурата Налчаджиоглу новая пассия: найди 10 отличий с бывшей

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:26

"Вышли с поднятыми руками": россияне расстреляли четырех украинских военных

21:18

Злой человек - признаки, которые помогут избежать токсичных отношений

20:55

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

20:47

Как проверить яйца свежие или нет: неожиданный трюк сразит просто наповал

Реклама
20:38

Дрон РФ влетел в многоэтажку, есть жертвы: какой город стал целью врагаФото

20:15

Даже заявления не нужно: кого из пенсионеров ждет бонусная прибавка к выплатам

20:00

Угроза "Майдана" в США, люди выходят на улицы против Трампа - чего ждать дальше

19:43

ТОП-4 знака зодиака оставят неудачи в прошлом уже в апреле: о ком речь

19:37

Как нравиться людям: 10 эффективных привычек

19:19

Мишель Обама впервые прокомментировала слухи о разводе с экс-президентом США

19:18

"Это террор": что стало целью для удара РФ по ДнепруФотоВидео

19:10

Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю апреля в цифрахмнение

19:04

Цена на картофель продолжает падать: почему обесценивается популярный овощ

18:52

Соседи удивятся богатому урожаю: что посадить в мае 2025

18:46

20 лет: королева Камилла назвала секрет счастливой жизни с королем Чарльзом

Реклама
18:43

Какого цвета радуги реально не существует: ученые рассказали об "иллюзии мозга"

18:41

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

17:57

"Я не хочу в Россию": Зеленский опубликовал видео допроса пленного китайцаВидео

17:57

"Киев за три дня" 2.0: Россия планирует военные учения в Беларуси "Запад-2025"

17:54

Живет более 100 лет: ученые показали уникальную рыбу, которая не стареет

17:51

Обматерил чемпиона: глава федерации РФ устроил громкий скандал на ЧЕВидео

17:46

В Украине изменили правила дорожного движения: кого это касается

17:14

Требуются изменения: нардеп объяснила, что будет с ценами на лекарства в Украине

17:10

Сильный пожар и разрушения: РФ ударила баллистикой по Днепру, есть жертваВидео

17:01

Накипь в чайнике исчезнет мгновенно: какой один природный продукт его устранитВидео

16:48

Копеечное средство удивит результатом: чем отмыть старый жир с линолеума

16:47

В Украине меняют правила мобилизации студентов и преподавателей - кто потеряет бронь

16:44

Умер актер Лиги Смеха: жена назвала причину смерти Александр Чечуна

16:42

Цены ниже, чем в Польше: сколько украинские водители будут платить за зарядку авто

16:24

"Мортиша Аддамс" Анжелика Хьюстон впервые рассказала про свою онкологиюВидео

16:17

Догадываются не все: почему в СССР запрещали пить воду на тренировке

16:09

Новая тенденция на рынке: как изменится курс доллара и евро 11 апреля

16:06

Россияне могли сбить свой вертолет под Москвой: подробности от Defence ExpressВидео

16:04

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

16:00

Украинцев могут оштрафовать за продажу подержанных вещей - налоговый консультант

Реклама
15:44

Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

15:37

"Безответственные замечания": Пекин ответил на обвинения Зеленского

15:36

Роковая ошибка: какие приборы забывают выключать перед выходом из дома

15:28

Цены на iPhone могут вырасти до 3,5 тысяч долларов: в чем причина

14:57

К чему готовиться продавцам на Prom и OLX: Минфин подготовил законопроект

14:50

Джастин Бибер набросился на папарацци: что он натворилВидео

14:46

В Украине изменились цены на бензин, дизель и автогаз: какая ситуация на АЗС

14:35

Чем отличаются 2 матери с детьми: лишь самый внимательный разгадает загадку за 15 секунд

14:27

"Прочитать" настоящие чувства собаки к хозяину: ветеринар раскрыл простой секрет

14:02

Родные будут в восторге: "мраморные" яйца на Пасху без химии и красителей

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять