Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 11 апреля
- Где температура воздуха опустится до -11 градусов
- Где синоптики прогнозируют снег и дожди
Погода в Украине 11 апреля будет морозной. Во многих областях прогнозируют дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение. Во многих областях объявлен II уровень опасности. В Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях ночью и утром ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Снежный покров может быть 5-16 см. Также будут сильные порывы ветра в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях.
"Погодные условия будут затруднять работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах; заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - говорится в сообщении.
На территории большинства областей ожидаются заморозки 0-5 градусов.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 11 апреля неблагоприятные погодные условия будут на юге из-за действия циклона Aribert. Ожидается мокрый снег с налипанием, штормовой ветер.
Теплее всего будет на востоке. Там температура воздуха повысится до +11 градусов. 12 апреля начнется незначительное потепление. А уже на Вербное воскресенье повсеместно будет 12-17 градусов тепла.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 11 апреля
В Украине 11 апреля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в большинстве областей. В большинстве областей будет гололедица. Ветер будет северо-западный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Ночью заморозки в воздухе 0-5° (в Крыму и Приазовье температура 1-4° тепла); температура днем 1-6° тепла, на востоке страны до 8°. В Карпатах снег; температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -5
По данным meteoprog, 11 апреля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до 0...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -5...+6 градусов.
Погода 11 апреля в Киеве
В Киеве 11 апреля будет облачно. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют, но ожидается гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Ночью заморозки в воздухе по области 0-5°, в Киеве 1-3°; температура днем по области 1-6° тепла, в Киеве 3-5°", - сообщает Укргидрометцентр.
11-14 апреля будут сильные заморозки. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.
Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.
Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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