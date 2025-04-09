Метель, морозы и сильный ветер: атмосферные фронты несут в Украину непогоду

Вы узнаете:
- Где завтра выпадет мокрый снег
- Какой будет погода в Киеве 10 апреля
- Когда вернется весеннее тепло
Погода в Украине в скоро снова возьмет курс на весну, но перед этим атмосферные фронты вместе с холодным воздухом еще принесут в большинство областей снег, сильный ветер и кратковременные метели.
Детальный прогноз погоды на 10 апреля опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Погода на завтра
10 апреля в восточных областях и на Днепропетровщине синоптик прогнозирует дождь и мокрый снег. Ситуация на дорогах может осложниться.
Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки 0-4 градуса, днем температура воздуха составит: на севере +1...+4 градуса, на западе +3...+7 градусов, в центральных областях +2...+6, на Днепропетровщине +5...+8 градусов, в южной части +5...+9, в Одесской области +4...+6 градусов, в восточных областях +5...+10 градусов.
Ветер в Украине будет преобладать северных направлений, только в восточных областях - юго-западный, порывистый, временами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
Погода в Киеве на завтра
В столице 10 апреля ожидается снег, мокрый снег.
Ветер юго-западный с переходом на северный, порывистый.
"Ближайшей ночью в столице заморозки 0-2 градуса, днем в четверг +1...+3 градуса. Прогноз на теплую перспективу не меняется - потепление в Украине начнется с Вербного воскресенья", - написала Диденко.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на 9 апреля. По ее словам, ожидаются заморозки. Потепление придет ближе к середине месяца.
Ранее синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что погода в Украине в апреле 2025 года будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +10...+13. Это на полтора-два градуса выше нормы.
Отметим, в апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, влияние которых будет ощущаться на Земле. Бури будут иметь разную интенсивность в начале, в середине и в конце месяца.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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