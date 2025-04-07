Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Ангелина Подвысоцкая
7 апреля 2025, 19:43
3463
Во многих областях синоптики объявили 2 уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 8 апреля
  • Где температура воздуха опустится до -11 градусов
  • Где синоптики прогнозируют снег

Погода в Украине 8 апреля будет морозной. Во многих областях прогнозируют сильные порывы ветра и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром 8-11 апреля в Украине будут заморозки до -5 градусов. Синоптики объявили штормовое предупреждение - II уровень опасности.

видео дня

"Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах; заморозки повредят раннецветущие плодовые деревья и растения", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 8 апреля на северо-востоке будет снег, а на юго-востоке - дождь. Все из-за циклона Zion. В этот день будет преобладать холодная воздушная масса. Похолодание придет и на юго-восток.

В большинстве областей будут заморозки - 5 градусов мороза. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +2...+5 градусов, лишь на юге потеплеет до +9.

Местами возможны сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Похолодание продержится всю неделю. Потепление ожидается с 13 апреля.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 8 апреля
Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: ventusky

Погода 8 апреля

В Украине 8 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег в восточных, западных, северных и центральных областях. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе 0-5° (в Карпатах 6-11°), температура днем 1-4° тепла, в южных областях 4-9° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 8 апреля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +1...+9 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -4...+2 градуса.

погода 8 апреля
Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: meteoprog

Погода 8 апреля в Киеве

В Киеве 8 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег и гололед. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Ночью по области заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла; в Киеве заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

погода 8 апреля
Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Уничтожение Крымского моста: командующий ВМСУ назвал ключевое условие

Уничтожение Крымского моста: командующий ВМСУ назвал ключевое условие

20:57Украина
Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

19:43Синоптик
Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

19:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

Последние новости

21:54

Операция ВСУ в двух областях России: Зеленский раскрыл важные детали

21:50

Мини-теплица своими руками - недорогие варианты для весенней рассады

21:49

"Было сложно": что известно о приезде Пугачевой в РФ

21:07

Вербная неделя-2025: что можно и нельзя делать эти дни, строгие запреты

20:57

Уничтожение Крымского моста: командующий ВМСУ назвал ключевое условие

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
20:50

В жизнь 3 знаков зодиака ворвется бешеный успех: кого накроет волна удачи

20:05

Украина сможет перезапустить ЗАЭС только после разминирования и демилитаризации: подробности

19:57

Что ждет украинцев в ЕС после прекращения огня с Россией: подробности

19:55

Китай выиграет от торговой войны Трампа: появился неожиданный прогноз

Реклама
19:54

"Красная свадьба" Трампа продолжается: индексы продолжают падатьмнение

19:53

Дефицит воды и угроза голода: насколько критична ситуация для Украины

19:43

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

19:29

Ликвидировали 120 оккупантов: ВСУ заманили врага в ловушку на ключевом направлении

19:12

"Легких решений не бывает": Спартц призвала украинцев отказаться от территорий

19:11

Где и когда попрощаются со звездой "За двумя зайцами" Таисией Литвиненко

19:11

Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

19:10

Цена упадет на 30%: какой популярный продукт резко подешевеет после ПасхиВидео

18:37

Евросоюз может ослабить санкции против РФ: на что должен пойти Кремль

18:31

Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой советВидео

18:24

Уже известно о двух датах: когда Путин может согласиться на мир в Украине

Реклама
18:20

В Украине упадет цена на популярную продукцию: эксперт порадовал прогнозомЭксклюзив

17:45

Всего 50 гривен в месяц: в Киевстаре рассказали о новом тарифном плане

17:35

Мухи в доме исчезнут: какой предмет из холодильника надо поставить на окно

17:21

"У меня нет короны на голове": Ярмоленко извинился перед фанатом

17:12

Теракт на заказ: СБУ задержали завербованную агентку

17:05

Цены "подскочат" аж на 10%: известно, какие виды мяса подорожают больше всегоВидео

16:56

Российская группа провела турне по тюрьмам и назвала арестантов "милыми зайчиками"

16:48

Как убрать застарелый жир с кухонных шкафов: хороший способ на заметку хозяйкам

16:42

"Я обожала!": Цимбалару рассказала про свою любовь на съемках "Материнского инстинкта"

16:40

"Говорил: "Я так люблю жизнь": в Кривом Роге попрощались с детьми, которых убила ракетаФото

16:35

РФ накапливает ресурсы для штурмов на важном направлении: военный оценил угрозу

16:32

Ежемесячно на 1,5-2%: эксперт назвал базовый продукт, который будет только дорожатьВидео

16:21

Путин послал тайный сигнал Зеленскому: что известно о новой тактике ударов РФФото

15:44

Зелень будет оставаться свежей месяцами - что нужно сделатьВидео

15:42

Киев переплатил 1 миллиард гривень за охранные услуги - депутат Витренко

15:30

У Путина нагло отрицают удар по гражданским в Кривом РогеВидео

15:19

Зачем 8 апреля прижиматься к дереву: какой праздник, приметы

15:18

Как убрать желтый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

15:17

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

15:12

На Бориса Джонсона напали на глазах пятилетнего сына - что произошло

Реклама
14:58

Некоторые пенсионеры потеряют более 2000 гривен в 2025 году - детали

14:35

Где сердце среди фламинго: сложная загадка для людей с высоким IQ

14:17

Цены стремительно полетели вниз: популярные в Украине овощи стали дешевле

14:11

В Украине изменили налог на недвижимость: сколько придется платить

13:59

Как защитить деревья от вредителей: какие средства использовать

13:53

Из Украины хотят сделать "стального дикобраза": СМИ раскрыли намерение Европы

13:25

"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

13:18

Цены бьют все рекорды: в Украине стремительно дорожает важный продукт

12:50

Куда спряталась собака: найдите животное в комнате за 5 секунд

12:46

Всего 15 минут и трубы будут чистыми: как прочистить жирный засор в раковине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять