Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Во многих областях синоптики объявили 2 уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 8 апреля

Где температура воздуха опустится до -11 градусов

Где синоптики прогнозируют снег

Погода в Украине 8 апреля будет морозной. Во многих областях прогнозируют сильные порывы ветра и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром 8-11 апреля в Украине будут заморозки до -5 градусов. Синоптики объявили штормовое предупреждение - II уровень опасности.

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"Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах; заморозки повредят раннецветущие плодовые деревья и растения", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 8 апреля на северо-востоке будет снег, а на юго-востоке - дождь. Все из-за циклона Zion. В этот день будет преобладать холодная воздушная масса. Похолодание придет и на юго-восток.

В большинстве областей будут заморозки - 5 градусов мороза. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +2...+5 градусов, лишь на юге потеплеет до +9.

Местами возможны сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Похолодание продержится всю неделю. Потепление ожидается с 13 апреля.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: ventusky

Погода 8 апреля

В Украине 8 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег в восточных, западных, северных и центральных областях. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе 0-5° (в Карпатах 6-11°), температура днем 1-4° тепла, в южных областях 4-9° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 8 апреля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +1...+9 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -4...+2 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: meteoprog

Погода 8 апреля в Киеве

В Киеве 8 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег и гололед. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Ночью по области заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла; в Киеве заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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