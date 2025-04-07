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Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

Руслана Заклинская
7 апреля 2025, 09:50
2068
В Карпатах температура воздуха опустилась до -18°C, высокогорье засыпает снегом.
Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки
Прогноз погоды в Украине / Фото: ГСЧС Франковщины

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине с 8 по 11 апреля
  • Какие заморозки ожидаются в Киеве и области до 11 апреля
  • Где температура воздуха опустилась до -18°C

С 8 по 11 апреля по всей Украине ожидаются заморозки 0-5°C. В Карпатах наблюдается значительное ухудшение погодных условий - выпало 30 см снега. Об этом сообщил Укргидрометцентр и ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

По прогнозу метеорологов, 8 апреля в Запорожской, Донецкой и Луганской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый). До 11 апреля в Украине будут держать заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый).

видео дня

На дорогах западных, северных и центральных областей ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый). Ухудшение погодных условий осложнит работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также приведет к нарушению движения транспорта и повреждению раннецветущих плодовых деревьев.

В Карпатах намело 30 см снега

На горе Поп Иван Черногорский выпало около 30 см снега. Также там сильный ветер и ограниченная видимость. По состоянию на 08:00 7 апреля на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -18°C, сообщили Горные спасатели Прикарпатья. Высокогорье засыпает снегом.

В воскресенье, 6 апреля, температура на горе была -12°C. Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в Карпаты из-за опасных погодных условий.

Спасатели показали видео со значительными снегопадами в Карпатах:

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки
Снег в Карпатах / Фото: скриншот

Погода в Киеве

Ночью с 7 по 11 апреля в Киеве прогнозируются заморозки 0-2°C (І уровень опасности, желтый). В то же время в области заморозки могут достичь 5°C (II уровень опасности, оранжевый). Такие погодные условия могут привести к повреждению раннецветущих деревьев и растений.

Ветер в Киевской области 7 апреля будет северо-западный до 12 м/с, порывы до 20 м/с. Днем температура в Киеве будет колебаться между 1-3°C, по области - 1-4°C.

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки
Предупреждение о стихийных и опасных метеорологических явлениях в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине - последние новости

Напомним, погода в Украине ухудшится, в частности в западных, северных и центральных областях ожидаются сильные морозы и снегопады. 7 апреля в ряде областей, включая Киев, объявлено штормовое предупреждение.

Также заморозки будут держаться до 11 апреля. Снег прогнозируют на севере, дожди - на юго-востоке. В Украине ожидаются сильные порывы ветра и гололедица, в частности в центральных и южных областях. В восточных областях будет теплее - до +9...+12°C.

Как сообщал Главред, в течение недели в Украине не будет весеннего тепла. Погода будет холодной, влажной и с осадками в виде снега и дождя. Синоптики прогнозируют морозные ночи и гололедицу на дорогах.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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