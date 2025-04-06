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Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

Марина Фурман
6 апреля 2025, 15:05
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Зимняя погода все еще не планирует отступать.
снег, зима
Какие сюрпризы подготовила погода на следующую неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода с 7 по 13 апреля
  • В каких регионах прогнозируется снег и заморозки

В течение следующей недели украинцам не стоит ждать весеннего тепла. Погода будет некомфортной и влажной, ожидаются осадки в виде снега и дождя. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Погода в Украине 7 апреля

В понедельник, 7 апреля, прогнозируется холодная погода по всей Украине. Ночью в западных и северных областях, днем - также местами в центральных регионах, Крыму и Приазовье ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на юге - дождь.

видео дня

Местами возможны метели, налипание мокрого снега, а на дорогах - гололедица. Поэтому водителям стоит быть осторожными на дорогах.

Температура воздуха в западных регионах ночью составит -2...-7 °С, днем -1...+4 °С. В остальных областях ночью -1...+5 °С, днем +4...+9 °С.

Погода в Украине 8 апреля

Во вторник, 8 апреля, в западных, северных и местами центральных областях ожидается небольшой мокрый снег и гололедица. В остальных регионах Украины без существенных осадков.

Температура воздуха в западных регионах ночью опустится до -2...-7 °С, в остальных областях ночью -2...+3 °С; днем +2...+7 °С.

Погода в Украине 9 апреля

В среду, 9 апреля, ночью в западной части страны, а также на крайнем севере Украины пройдет небольшой снег. В течение дня в большинстве регионов, кроме юго-востока, прогнозируются незначительные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах западных и северных областей образуется гололедица.

Температура воздуха ночью -4...+1 °С, в Карпатах местами до -7 °С; днем +3...+8 °С.

Погода в Украине 10 апреля

В четверг, 10 апреля, на западе Украины прогнозируют снег и гололед, а на востоке и юге - дождь. В Карпатах значительный снег.

Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, днем на Левобережье +4...+9 °С, на остальной территории -1...+4 °С; в Карпатах в течение суток -2...-7 °С.

Погода в Украине 11 апреля

В пятницу, 11 апреля, зимняя погода все еще не будет отступать. Мокрый снег и дожди прогнозируют в большинстве регионов Украины.

Температура воздуха в ночное время составит -3...+2 °С, днем +1...+7 °С. В Карпатах ночью -5...-10 °С, днем -1...-6 °С.

Погода в Украине 12 апреля

В субботу, 12 апреля, погода будет аналогичной, как в пятницу, только температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, днем +1...+7 °С.

Погода в Украине 13 апреля

В воскресенье, 13 апреля, западные и юго-западные регионы могут наслаждаться сухой погодой. В других областях ожидается мокрый снег, местами дождь.

Температура воздуха ночью составит 0...-5 °С, днем +2...+7 °С, на Прикарпатье и местами в южной части +7...+12 °С.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что в воскресенье, 6 апреля, днем в большинстве областей Украины ожидается до +2...+9 градусов, на западе даже в дневные часы предполагается 0...+4 градуса. В восточных областях, в Крыму и на Днепропетровщине в воскресенье будет теплее, +10...+15 градусов. В западных и северных областях и частично в центральной части будет выпадать мокрый снег. На остальной территории - преимущественно пока будет идти дождь.

Как писал Главред, похолодание усилится в Украине уже с понедельника, 7 апреля. Оно ожидается повсеместно. Синоптики прогнозируют ночные заморозки не только на почве, но и в воздухе. Но после Вербного воскресенья украинцев порадует потепление.

А вот на Пасху, 20 апреля, в Украине следует ожидать грозы и небольшие дожди в западных, северных и частично восточных областях. Остальные территории без значительных осадков. В южных областях температура будет от +15 до +18, в западных областях от +10 до +15, в северных, северо-восточных и центральных в пределах +10 - +15 градусов.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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