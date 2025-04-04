Снег, штормовой ветер и заморозки: сколько продержится похолодание в Украине

Синоптик сказала, сколько времени в Украине будет держаться похолодание и к чему стоит быть готовыми.

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Сколько продержится похолодание в Украине/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 5-6 апреля

Где будет выпадать снег и не будут заморозки

Погода в Украине в выходные, 5 и 6 апреля, будет с дождями, снегом и мокрым снегом. Похолодание и осадки накроют почти всю территорию нашей страны.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в субботу, 5 апреля в Украине повсеместно ожидаются дожди.

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На западе, севере и Винницкой области в субботу похолодает до +7...+12 градусов, на остальной территории еще побудет теплее - температура воздуха будет держаться на уровне +12...+18 градусов.

В воскресенье, 6 апреля, холод усилится. Днем в большинстве областей Украины ожидается до +2...+9 градусов, на западе даже в дневные часы предполагается 0...+4 градуса.

В восточных областях, в Крыму и на Днепропетровщине в воскресенье будет теплее, +10...+15 градусов.

6 апреля в западных и северных областях и частично в центральной части будет выпадать мокрый снег и снег. На остальной территории - преимущественно пока будет идти дождь.

Также синоптик предупредила, что ветер 6 апреля в Украине усилится до штормовых значений.

Погода в Украине 5 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 6 апреля/ meteoprog

Погода в Киеве 5-6 апреля

В Киеве в субботу, 5 апреля, ожидается дождь и снижение температуры воздуха до +10...+12 градусов.

В воскресенье в столице Украины будет +5 градусов, сильный ветер и вероятный мокрый снег.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Сколько в Украине продержится холодная погода

Согласно предварительному прогнозу синоптика, в похолодание в Украине будет всю следующую неделю.

"Следующая неделя в Украине, практически до Вербного воскресенья, будет холодной, с заморозками ночью и мелкими "плюсами" днем", - отметила Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, налетят метели и ударят заморозки - стало известно, какие области накроет зимняя погода. Скоро температура очень резко снизится, будут снег и метели.

Также ранее сообщалось, что в Украине ударят заморозки и будет мокрый снег - синоптик назвала дату резкого похолодания. В Украине ожидается похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег.

Напомним, будет мокрый снег, гололедица и заморозки - стало известно, в каких регионах Украины ухудшится погода. Из-за осложнения погодных условий водителей и пешеходов призывают быть более осторожными на дорогах.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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