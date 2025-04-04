Снег, штормовой ветер и заморозки: сколько продержится похолодание в Украине

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 5-6 апреля
- Где будет выпадать снег и не будут заморозки
Погода в Украине в выходные, 5 и 6 апреля, будет с дождями, снегом и мокрым снегом. Похолодание и осадки накроют почти всю территорию нашей страны.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в субботу, 5 апреля в Украине повсеместно ожидаются дожди.
На западе, севере и Винницкой области в субботу похолодает до +7...+12 градусов, на остальной территории еще побудет теплее - температура воздуха будет держаться на уровне +12...+18 градусов.
В воскресенье, 6 апреля, холод усилится. Днем в большинстве областей Украины ожидается до +2...+9 градусов, на западе даже в дневные часы предполагается 0...+4 градуса.
В восточных областях, в Крыму и на Днепропетровщине в воскресенье будет теплее, +10...+15 градусов.
6 апреля в западных и северных областях и частично в центральной части будет выпадать мокрый снег и снег. На остальной территории - преимущественно пока будет идти дождь.
Также синоптик предупредила, что ветер 6 апреля в Украине усилится до штормовых значений.
Погода в Киеве 5-6 апреля
В Киеве в субботу, 5 апреля, ожидается дождь и снижение температуры воздуха до +10...+12 градусов.
В воскресенье в столице Украины будет +5 градусов, сильный ветер и вероятный мокрый снег.
Сколько в Украине продержится холодная погода
Согласно предварительному прогнозу синоптика, в похолодание в Украине будет всю следующую неделю.
"Следующая неделя в Украине, практически до Вербного воскресенья, будет холодной, с заморозками ночью и мелкими "плюсами" днем", - отметила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, налетят метели и ударят заморозки - стало известно, какие области накроет зимняя погода. Скоро температура очень резко снизится, будут снег и метели.
Также ранее сообщалось, что в Украине ударят заморозки и будет мокрый снег - синоптик назвала дату резкого похолодания. В Украине ожидается похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег.
Напомним, будет мокрый снег, гололедица и заморозки - стало известно, в каких регионах Украины ухудшится погода. Из-за осложнения погодных условий водителей и пешеходов призывают быть более осторожными на дорогах.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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