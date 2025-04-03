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Ударят заморозки и будет мокрый снег: синоптик назвала дату резкого похолодания

Алёна Воронина
3 апреля 2025, 13:39
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В Украине ожидается похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег.
Погода, снег, зима
Погода в Украине - ударят заморозки и будет мокрый снег/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине будет похолодание
  • Когда будут заморозки и выпадет мокрый снег
  • Какой будет погода в выходные и на следующей неделе

Погода в Украине скоро станет холоднее - уже через несколько дней стоит быть готовыми к заморозкам и мокрому снегу.

Похолодание начнется с воскресенья, 6 апреля. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"В субботу-воскресенье в Украине начнется новый атмосферный процесс, придет другая, свежая воздушная масса - ожидается похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег", - отметила она.

В субботу, 5 апреля, похолодает на западе, севере и части центральных областей, а в воскресенье, 6 апреля резко похолодает и пойдет снег, на дорогах будет сложная ситуация.

В восточных областях и на юге в выходные еще будет преобладать дождь, потому что туда холодная воздушная масса придет уже в понедельник 7-го апреля, отметила синоптик.

Погода в Украине 6 апреля
Погода в Украине 6 апреля/ Facebook Диденко

Погода в Украине 4 апреля

В пятницу, 4 апреля, в Украине максимальная температура воздуха составит в течение дня +12...+19 градусов. Прохладнее будет только в прибрежных районах, там ожидается +10...+14 градусов.

В большинстве областей Украины ожидается сухая погода с солнышком, только в южной части задержатся облака и ожидается периодический дождь.

Погода в Киеве 4-6 апреля

В Киеве в пятницу будет солнечная теплая погода с температурой воздуха до +18 градусов.

В субботу температура воздуха начнет снижаться, пойдет дождь, а в воскресенье дождь будет переходить в снег, на дорогах вероятно налипание мокрого снега, усилится ветер, температура воздуха днем составит в столице +2...+5 градусов.

Погода в Украине на следующей неделе

По предварительным прогнозам, следующая неделя ожидается холодной, с ночными заморозками, периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик сказала, какие регионы накроет почти 20-градусная жара. Тепло продержится в Украине недолго.

Также ранее сообщалось, что снегопады будут даже в Киеве - была названа дата морозного похолодания. Погода в Украине 3 апреля будет достаточно теплой, но во многих областях ожидаются дожди.

Напомним, Украину атаковала почти 7-балльная буря - "трясти" будет почти 2 недели. Эта магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие, потому что будет достаточно сильной.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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