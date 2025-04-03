Ударят заморозки и будет мокрый снег: синоптик назвала дату резкого похолодания

Вы узнаете:
- Когда в Украине будет похолодание
- Когда будут заморозки и выпадет мокрый снег
- Какой будет погода в выходные и на следующей неделе
Погода в Украине скоро станет холоднее - уже через несколько дней стоит быть готовыми к заморозкам и мокрому снегу.
Похолодание начнется с воскресенья, 6 апреля. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"В субботу-воскресенье в Украине начнется новый атмосферный процесс, придет другая, свежая воздушная масса - ожидается похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег", - отметила она.
В субботу, 5 апреля, похолодает на западе, севере и части центральных областей, а в воскресенье, 6 апреля резко похолодает и пойдет снег, на дорогах будет сложная ситуация.
В восточных областях и на юге в выходные еще будет преобладать дождь, потому что туда холодная воздушная масса придет уже в понедельник 7-го апреля, отметила синоптик.
Погода в Украине 4 апреля
В пятницу, 4 апреля, в Украине максимальная температура воздуха составит в течение дня +12...+19 градусов. Прохладнее будет только в прибрежных районах, там ожидается +10...+14 градусов.
В большинстве областей Украины ожидается сухая погода с солнышком, только в южной части задержатся облака и ожидается периодический дождь.
Погода в Киеве 4-6 апреля
В Киеве в пятницу будет солнечная теплая погода с температурой воздуха до +18 градусов.
В субботу температура воздуха начнет снижаться, пойдет дождь, а в воскресенье дождь будет переходить в снег, на дорогах вероятно налипание мокрого снега, усилится ветер, температура воздуха днем составит в столице +2...+5 градусов.
Погода в Украине на следующей неделе
По предварительным прогнозам, следующая неделя ожидается холодной, с ночными заморозками, периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик сказала, какие регионы накроет почти 20-градусная жара. Тепло продержится в Украине недолго.
Также ранее сообщалось, что снегопады будут даже в Киеве - была названа дата морозного похолодания. Погода в Украине 3 апреля будет достаточно теплой, но во многих областях ожидаются дожди.
Напомним, Украину атаковала почти 7-балльная буря - "трясти" будет почти 2 недели. Эта магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие, потому что будет достаточно сильной.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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