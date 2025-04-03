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Украину атаковала почти 7-балльная буря: "трусить" будет почти 2 недели

Ангелина Подвысоцкая
3 апреля 2025, 05:59
207
Эта магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие, потому что будет достаточно сильной.
магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря. Она будет "трусить" почти две недели. Об этом сообщает meteoagent.

После того как предыдущая магнитная буря пошла на спад, страну атаковал новый геомагнитный шторм. 2 апреля влупила 7-балльная буря. На следующий день она будет 4-балльной.

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Ожидается, что 4 апреля буря вновь усилится до 5-ти баллов. Следующие два дня она станет слабее на 1 балл. Однако 7-9 апреля она вновь усилится и станет 5-балльной. 10-13 апреля она опустится до 4-х баллов, после чего до трех и станет минимальной.

магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 15 вспышек класса С и М. Сообщается, что 3 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 62 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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