Украину будет засыпать снегом: когда регионы накроет морозное похолодание

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 4 апреля
- Где температура воздуха опустится до 0 градусов
- Где синоптики прогнозируют дожди и снег
Погода в Украине 4 апреля будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
6-7 апреля во многих областях Украины будет снег. На дорогах ожидается гололедица. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Температура воздуха упадет до 6 градусов мороза, а в Карпатах - до -10 градусов.
8-10 апреля морозная погода распространится и на другие регионы. Она затронет большую часть территории Украины. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических зданий, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 4 апреля температура воздуха повысится до +19 градусов. В большинстве областей будет солнечная и теплая погода. Дожди будет только на юге.
Похолодание ожидается уже с 5 апреля. Температура воздуха упадет на западе, севере и в центральных областях. Похолодание доберется до восточных и южных областей 7 апреля. Следующая неделя будет холодной.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 4 апреля
В Украине 4 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в южных областях. В центральных и южных областях будет туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°; в Карпатах ночью около 0°, днем 9-14° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +19
По данным meteoprog, 4 апреля в Украине будет достаточно тепло, но местами прохладно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +6...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха опустится до +10...+13 градусов.
Погода 4 апреля в Киеве
В Киеве 4 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.
Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.
Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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