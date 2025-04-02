Что такое "окраєць" и "скиба": учитель объяснила правильное значение слов

Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

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Что такое "окраєць" и "скиба"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Вы узнаете:

Что так ое "окраєць" и "скиба"

Какое значение имеют слова "відліпка" и "кус"

Хлеб является одним из самых популярных продуктов среди украинцев. Однако когда доходит до называния различных кусочков хлеба, то не все знают, какие слова правильно использовать.

Учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, что означают слова "окраєць", "скиба", "відліпка" и "кус".

"Всем нравится ароматный душистый хлеб. А знаете ли вы, как называются его кусочки? "Окраєць" - это первый отрезанный кусок, он находится с краешка. "Скиба" - это средний кусок, отрезанный полностью через всю хлебницу. "Відліпка" - последний кусочек хлеба", - отметила учительница.

Также она рассказала, что то, что мы отщипываем, то есть отрываем от хлеба, называется "кус".

Смотрите видео о том, что такое "окраєць" и "скиба":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.

Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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