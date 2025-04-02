Что такое "окраєць" и "скиба": учитель объяснила правильное значение слов

Вы узнаете:
- Что такое "окраєць" и "скиба"
- Какое значение имеют слова "відліпка" и "кус"
Хлеб является одним из самых популярных продуктов среди украинцев. Однако когда доходит до называния различных кусочков хлеба, то не все знают, какие слова правильно использовать.
Учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, что означают слова "окраєць", "скиба", "відліпка" и "кус".
"Всем нравится ароматный душистый хлеб. А знаете ли вы, как называются его кусочки? "Окраєць" - это первый отрезанный кусок, он находится с краешка. "Скиба" - это средний кусок, отрезанный полностью через всю хлебницу. "Відліпка" - последний кусочек хлеба", - отметила учительница.
Также она рассказала, что то, что мы отщипываем, то есть отрываем от хлеба, называется "кус".
Смотрите видео о том, что такое "окраєць" и "скиба":
Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.
Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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