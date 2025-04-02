Где 88 среди 89: надо иметь острое зрение, как у орла, чтобы найти спрятанное число

Загадку такой сложности удастся разгадать не всем - только самые внимательные люди смогут справиться.

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Где число 88 среди 89/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Оптические иллюзии заставляют нашу зрительную систему видеть вещи, которых на самом деле нет, или неправильно интерпретировать то, что мы наблюдаем. Но именно поэтому такие загадки могут быть полезными - ведь они учат человека быть внимательнее и замечать очень мелкие детали, на которые мы раньше просто могли не обращать внимание.

Вы любите оптические иллюзии? Если да, тогда приготовьтесь к вызову вирусной оптической иллюзии, где вам нужно будет отыскать число 88 среди большого количества чисел 89 всего за 5 секунд, пишет jagranjosh.

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Не стоит расслабляться, ведь эта задача не такая простая, как может казаться на первый взгляд. Как только вы возьметесь за него, то сразу попадете в запутанный интеллектуальный "лабиринт", найти выход из которого не так уж и просто.

На картинке в строки и столбцы размещены числа 89. Сначала может показаться, что отличных от него чисел там нет, но не стоит верить этому обманчивому первому впечатлению.

Где-то там притаилось число 88, которое выделяется из общей картины и не вписывается в нее. Но заметить его будет сложно, ведь оно сливается с теми числами, которые его окружают.

Где число 88 среди 89/ jagranjosh

Удастся ли вам справиться с такой задачей и еще и уложиться в такой короткий промежуток времени - всего 5 секунд? Можете проверить свои силы.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет найти число 88/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно угадать, чем отличаются 2 дедушки - надо иметь "зрение орла", чтобы заметить ответ за 31 секунду. Сложная загадка поможет проверить свою внимательность и наблюдательность.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 семьи - только настоящие "Шерлоки Холмсы" угадают за 27 секунд. Если вам удастся заметить несколько мелких различий, тогда вы попадаете в узкий круг очень умных людей.

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