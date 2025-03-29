Какие 5 женских имен можно сокращать как "Леся": учитель ошарашила ответом

На самом деле "Леся" - это сокращение не только от "Олеся". Женщин с еще четырьмя другими именами можно называть так же.

https://glavred.info/life/kakie-5-zhenskih-imen-mozhno-sokrashchat-kak-lesya-uchitel-osharashila-otvetom-10651307.html Ссылка скопирована

Какие 5 женских имен можно сокращать как "Леся"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Какие пять женских имен можно сокращать как " Леся "

" " Какие пять мужских имен можно сокращать как "Лесь"

Когда мы слышим, как какую-то девушку называют "Леся", сразу может приходить в голову, что ее полное имя - "Олеся". Но на самом деле это не всегда так. Ведь "Лесей" можно называть не только "Олесю", но и женщин с еще четырьмя другими именами.

Об этом рассказала учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька українскої".

В то же время она пояснила, что "Лес"ь - это сокращение не только от мужского имени "Олесь". Так могут называться и представители нескольких других мужских имен.

"А вы знали, что целых пять мужских имен - "Олександр", "Олексій", "Леонід", "Олег", "Олесь" - в народе сокращают и называют "Лесиком" или "Лесем". И пять женских имен - "Олеся", "Лариса", "Ольга", "Олена", "Олександра" - сокращают до замечательного благозвучного "Леся", - отметила учительница.

Смотрите видео о том, какие 5 женских имен можно сокращать как "Леся":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.

Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред