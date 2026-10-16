Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

По данным WSJ, в обмен на это США расширят зону покрытия Starlink на 300 км вглубь России для проведения новых атак.

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США предложили приостановить удары по российским НПЗ на 100 дней / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

США предлагают Украине 100-дневную паузу в ударах по энергетике РФ

Взамен Вашингтон может расширить покрытие Starlink на 300 км

Зеленский, по данным WSJ, согласился на предложение сенаторов

США предложили Украине на 100 дней прекратить удары по российским энергетическим объектам в обмен на расширение покрытия спутниковой связи Starlink примерно на 300 километров вглубь России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, передает Бабель.

видео дня

С соответствующим предложением к украинскому президенту обратились сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Кевин Крамер. На прошлой неделе они посетили Киев вместе с двумя членами Палаты представителей США.

Американские законодатели рассматривают расширение доступа к спутниковой связи Starlink как инструмент укрепления украинских дальнобойных возможностей. Новые возможности должны помочь Силам обороны поражать объекты, откуда Россия запускает ракеты и беспилотники для нанесения ударов по украинским городам.

Starlink / Инфографика: Главред

По информации источников WSJ, Зеленский был готов согласиться на 100-дневное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру России.

Ранее украинский президент публично заявлял о готовности приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на дополнительные ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

По оценке издания, договоренность по Starlink может стать первым шагом к возобновлению мирного процесса, который зашел в тупик.

Что может заставить РФ пойти на перемирие - комментарий эксперта

Россия может продолжать удары по украинской энергетической инфраструктуре как минимум до начала зимы, а боевые действия на фронте - обостряться. Украина в ответ атакует российские цифровые объекты, пытаясь заставить Кремль перейти к переговорам о частичном прекращении огня. Об этом сообщил руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

Дальнейшее усиление российских атак аналитик считает базовым сценарием. В то же время Украина демонстрирует готовность действовать на опережение, нанося ответные удары по инфраструктуре в ответ на российские атаки.

"Обратите внимание на нашу проактивную позицию. Россияне начали наносить удары по нашим дата-центрам. Да, это вызвало определенные проблемы, но я подчеркиваю - локальные", - отметил Чаленко.

По словам эксперта, украинские военные выбрали для поражения объекты, повреждение которых, по его оценке, оказало значительное влияние на работу российской цифровой инфраструктуры.

"Украина же выбрала другие цели. Мы нанесли удары по трем из пяти мощных дата-центров "Яндекса". И в них фактически всё вышло из строя", - подчеркнул он.

Военная эскалация, по мнению Чаленко, имеет не только непосредственный эффект, но и политическую цель. Украина рассчитывает использовать давление на Россию, чтобы добиться переговоров о прекращении огня в отдельных секторах.

"Это свидетельствует о том, что уровень эскалации будет и дальше расти. И это будет делаться, в частности, для того, чтобы заставить Россию перейти к предметным переговорам о секторальном прекращении огня", - пояснил эксперт.

Полное завершение войны в ближайшее время аналитик считает маловероятным. Вместо этого одной из возможных задач до наступления холодов он называет достижение договоренностей о взаимном отказе от атак на энергетическую инфраструктуру.

Однако такой сценарий Чаленко оценивает как оптимистичный. Его реализация будет зависеть от того, удастся ли вовлечь Москву в диалог.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на категорический отказ Москвы от прекращения огня, подчеркнув, что такое поведение российского руководства напрямую зависит от недостаточного международного давления. Глава МИД подчеркнул, что кремлевский режим нагло отвергает мирные предложения президента США именно из-за отсутствия решительных санкционных и политических шагов со стороны мирового сообщества.

В то же время в Кремле заявили, что предложенные параметры перемирия якобы не были должным образом конкретизированы. Пресс-секретарь Дмитрий Песков обосновал фактический отказ от энергетического перемирия отсутствием четких условий, после чего российские войска продолжили целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, хотя украинская сторона воздерживалась от ответных ударов по энергообъектам РФ.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили, что обсуждаемые условия прекращения атак могут оказаться значительно выгоднее для Москвы и создать дополнительные риски для защиты украинской гражданской инфраструктуры. По оценкам экспертов, по состоянию на 12 октября никакого юридического или фактического соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам между Украиной и Россией заключено не было.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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