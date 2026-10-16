Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

Аналитики считают, что Москва согласится на компромисс только в обмен на капитуляцию Украины.

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Кремль отвергает мирные предложения и обвиняет Украину / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Кремль отрицает существование энергетического перемирия

Лавров заявил, что прекращения огня не будет

Песков обвинил Киев в нарушении моратория на удары

В Кремле продолжают подчеркивать, что энергетического перемирия не было и нет. Таким образом, Москва отвергает любые содержательные предложения о прекращении огня. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журналиста о готовности России к уступкам ради мирных переговоров заявил, что "перемирия не будет".

видео дня

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков нагло утверждал, что Украина якобы не соблюдала мораторий на удары по российским энергетическим объектам.

Кроме того, он безосновательно обвинил президента Владимира Зеленского в якобы нежелании участвовать в мирных переговорах.

В ISW отмечают, что не впервые Россия пытается представить Киев стороной, препятствующей более широким мирным усилиям США.

Аналитики отмечают, что ложные заявления из Москвы звучат на фоне многочисленных сообщений о том, что оккупанты продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, в то время как ВСУ воздерживались от ударов по энергетическим объектам РФ в период с 11 по 14 октября.

"Высокопоставленные чиновники Кремля, в частности диктатор-президент России Владимир Путин, не предложили никаких уступок в рамках мирных переговоров и отвергли многочисленные компромиссные предложения, выдвинутые США и Украиной. Это свидетельствует о нежелании Кремля идти на компромисс, если предложенные условия не предусматривают выполнения максималистских требований России - полной капитуляции Украины", - говорится в отчете.

Можно ли добиться энергетического перемирия с РФ

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отмечал, что Украина вступает в сложную зиму, а перспективы скорого достижения договоренностей о прекращении российских ударов по энергетической инфраструктуре остаются неопределенными.

По его словам, шанс на энергетическое перемирие еще есть, однако для этого нужна политическая воля Кремля.

"Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности скорого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике", - отметил эксперт.

Энергетическое перемирие - последние новости

Как сообщал Главред, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина уже согласились на немедленное энергетическое перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия продолжила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру после заявления президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Украина воздержалась от ударов по энергетическим объектам РФ, но Москва не продемонстрировала готовности соблюдать договоренности.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия отказывается от возможности перемирия в войне против Украины и отвергает предложения президента США Дональда Трампа. Международное давление на страну-агрессора является недостаточным.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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