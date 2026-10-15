Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

Руслана Заклинская
15 октября 2026, 18:21обновлено 15 октября, 19:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на категорический отказ Москвы от прекращения огня.
Сибига прокомментировал отказ Лаврова от предложений Трампа / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Сибиги:

  • Россия отвергает возможность перемирия
  • Москва демонстрирует дерзость из-за недостаточного международного давления
  • Чем меньше давления на Россию, тем больше её пренебрежение призывами к миру

Россия отказывается от возможности перемирия в войне против Украины и отвергает предложения президента США Дональда Трампа. Международное давление на страну-агрессора является недостаточным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Россия в очередной раз отвергает мир. Это знают все. Но то, насколько открыто россияне готовы отвергать предложения президента Трампа, показывает, насколько они обнаглели", - написал Сибига в сети X.

видео дня

По словам главы МИД Украины, поведение Москвы напрямую зависит от уровня международного давления. Ослабление такого давления лишь поощряет российское руководство продолжать агрессивную риторику и игнорировать призывы к миру.

Андрей Сибига
Андрей Сибига / Инфографика: Главред

"Российские убийцы ничуть не обращают внимания на призывы к миру. Вот что происходит, когда давление ослабевает: чем меньше давления, тем больше дерзости", - добавил министр.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически отверг возможность прекращения огня в Украине. В Москве заявили, что временная пауза якобы позволит украинским Силам обороны перегруппироваться и получить новые партии западного вооружения.

Кроме того, Лавров обвинил украинские власти в создании, по его словам, "неприемлемых условий" для проведения президентских выборов.

Реально ли энергетическое перемирие с РФ - мнение эксперта

Украина вступает в сложную зиму, а перспективы скорого достижения договоренностей о прекращении российских ударов по энергетической инфраструктуре остаются неопределенными. Несмотря на это, возможность энергетического перемирия сохраняется, однако для его достижения нужна политическая воля Кремля, рассказал в интервью Главреду глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности скорого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике", - отметил эксперт.

По словам Чаленко, для продвижения переговоров Украине, вероятно, придется задействовать дополнительные дипломатические каналы. Среди возможных направлений он назвал Германию, которая пытается наладить контакты с Россией, и Индию, предлагавшую более широкий формат договоренностей, предусматривающий не только энергетическое, но и морское перемирие.

Чаленко предположил, что именно индийское направление может дать результат в будущем. В то же время перспективы прекращения российских ударов по энергетической инфраструктуре будут зависеть от позиции Кремля и результатов международных дипломатических усилий.

Энергетическое перемирие - новости по теме

Напомним, президент США объявил о согласовании энергетического перемирия между РФ и Украиной. Президент Владимир Зеленский выдвинул условие взаимности и попросил уточнить срок вступления в силу.

Как ранее сообщал Главред, впоследствии Зеленский заявил, что Россия проигнорировала объявленное прекращение огня в энергетической сфере. В течение двух суток под обстрелами оказались 19 украинских регионов, в которых были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что предложенное Дональдом Трампом перемирие не было конкретизировано, поэтому невозможно утверждать о его нарушении. В последующие дни Россия продолжила атаки на энергетическую инфраструктуру, тогда как Украина воздерживалась от ударов по объектам РФ.

Читайте также:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 5 сентября 2024 года Андрей Сибига занимает должность министра иностранных дел Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
перемирие война в Украине война России и Украины Андрей Сибига Энергетическое перемирие
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

18:21Война
РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

18:12Украина
Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

17:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Какие грибы нельзя мариновать на зиму: основные запреты при консервировании

Какие грибы нельзя мариновать на зиму: основные запреты при консервировании

Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осенью

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осенью

Последние новости

19:10

Как сохранить тепло и сократить расходы — поможет один предмет из кухни

19:10

У Киева нет плана "Б": Денисенко объяснил, на что рассчитывает Европамнение

19:08

Обучение во время длительных воздушных тревог: Кабмин принял новые правила для школ

18:55

Почему Трамп снова разыгрывает украинскую карту: политолог указал на важный нюанс

18:54

РФ неожиданно изменила тактику на Донбассе: комбат ВСУ раскрыл детали

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
18:21

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

18:18

Стирать нужно не только постельное белье: как освежить матрас за копейки

18:17

Одна незаметная деталь стиралки может испортить всё: где таится опасностьВидео

18:12

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

Реклама
18:06

"Отвези жену на Бали": жена скандального блогера Люсия Барская ответила военному руганью

17:59

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

17:54

В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ

17:51

Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

17:38

Как правильно спускать воздух из батарей: эксперты сказали, с какого радиатора начинатьВидео

17:24

Зачем поворачивать ручку окна под углом 45 градусов — раскрыта скрытая функция

17:19

Зачем класть бумагу и стакан в раковину — секретный трюк перед выездом

17:16

Зачем кладут фольгу в пульт от телевизора: трюк из прошлого снова в модеВидео

17:01

Как помыть лобовое стекло авто без разводов: эксперты советуют простую смесь

16:59

Как использовать старые чашки: 7 практичных идей для декора и наведения порядка

16:33

Что носить осенью вместо классического пальто: стилистка показала 4 трендаВидео

Реклама
16:21

Европа обеспечивает две трети разведданных для Украины - глава МИД Франции

16:20

Самый счастливый день недели для каждого знака зодиака с 19 по 25 октября 2026 года

16:16

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

16:08

Федоров решил попиариться на Старлинке, но Маск быстро поставил его на место — военный Сазонов

16:05

ВСУ ударили "Нептунами" по РФ: Зеленский раскрыл новые детали и последствия атаки

15:58

"Впервые": Тарас Тополя рассказал о личном счастье

15:47

Зачем распылять перекись и соль на пол в ванной: объяснение экспертов

15:38

Как Путин использует сделку с Трампом по дизелю: назван тревожный сценарий

15:25

Полный рот крови: жена Виктора Павлика испугалась за состояние артиста

15:24

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

15:22

Рис получится гораздо ароматнее: что добавить в кастрюлю вместо обычной воды

15:19

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

14:49

Помидоры плодоносят в октябре: какие сорта выдерживают холода и не боятся фитофторыВидео

14:43

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

14:29

"Меня огорчило": Осадчая впервые высказалась о кумовьях Потапе и Насте

14:27

Не дети: ученые назвали основные факторы стресса для молодых мам

14:02

Украина возобновила удары по НПЗ РФ, но может прекратить их: Зеленский назвал условие

13:55

Неприятный запах в холодильнике исчезнет без химии: помогут два простых ингредиента

13:46

"Ни одного часа тишины": РФ атаковала магазин на Одесчине, Зеленский отреагировал

13:37

"Родные люди стали чужими": Сумская сделала признание о конфликте с сестрой

Реклама
13:28

Супергрядка для огурцов и кабачков: раскрыт осенний лайфхак с опавшими листьямиВидео

13:16

Что нужно сделать, чтобы на калачиках появились бутоны: секрет обильного цветения

13:13

Перекись водорода удалит загрязнения в доме лучше чем химия — как её использовать

13:08

РФ массированно атаковала Украину "Шахедами": Зеленский указал на тревожный нюанс

13:02

Гороскоп Таро на завтра 16 октября: Девам - стабильность, Львам - принять помощь

12:49

Новые колебания на рынке валют: банкир сказал, что будет с курсом доллара и евро

12:49

Ведущие 1+1 устроили битву платьев: как они выглядели

12:47

Почему блины рвутся и прилипают: 5 ошибок при приготовлении теста

12:31

"Сильно подкосило": знаменитости попрощались со звездой "Лиги смеха" ВенедчукомВидео

12:25

Есть угроза для ПВО: ISW оценил последствия ограничений Starlink для Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять