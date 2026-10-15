"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на категорический отказ Москвы от прекращения огня.

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Сибига прокомментировал отказ Лаврова от предложений Трампа / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Сибиги:

Россия отвергает возможность перемирия

Москва демонстрирует дерзость из-за недостаточного международного давления

Чем меньше давления на Россию, тем больше её пренебрежение призывами к миру

Россия отказывается от возможности перемирия в войне против Украины и отвергает предложения президента США Дональда Трампа. Международное давление на страну-агрессора является недостаточным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Россия в очередной раз отвергает мир. Это знают все. Но то, насколько открыто россияне готовы отвергать предложения президента Трампа, показывает, насколько они обнаглели", - написал Сибига в сети X. видео дня

По словам главы МИД Украины, поведение Москвы напрямую зависит от уровня международного давления. Ослабление такого давления лишь поощряет российское руководство продолжать агрессивную риторику и игнорировать призывы к миру.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

"Российские убийцы ничуть не обращают внимания на призывы к миру. Вот что происходит, когда давление ослабевает: чем меньше давления, тем больше дерзости", - добавил министр.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически отверг возможность прекращения огня в Украине. В Москве заявили, что временная пауза якобы позволит украинским Силам обороны перегруппироваться и получить новые партии западного вооружения.

Кроме того, Лавров обвинил украинские власти в создании, по его словам, "неприемлемых условий" для проведения президентских выборов.

Реально ли энергетическое перемирие с РФ - мнение эксперта

Украина вступает в сложную зиму, а перспективы скорого достижения договоренностей о прекращении российских ударов по энергетической инфраструктуре остаются неопределенными. Несмотря на это, возможность энергетического перемирия сохраняется, однако для его достижения нужна политическая воля Кремля, рассказал в интервью Главреду глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности скорого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике", - отметил эксперт.

По словам Чаленко, для продвижения переговоров Украине, вероятно, придется задействовать дополнительные дипломатические каналы. Среди возможных направлений он назвал Германию, которая пытается наладить контакты с Россией, и Индию, предлагавшую более широкий формат договоренностей, предусматривающий не только энергетическое, но и морское перемирие.

Чаленко предположил, что именно индийское направление может дать результат в будущем. В то же время перспективы прекращения российских ударов по энергетической инфраструктуре будут зависеть от позиции Кремля и результатов международных дипломатических усилий.

Энергетическое перемирие - новости по теме

Напомним, президент США объявил о согласовании энергетического перемирия между РФ и Украиной. Президент Владимир Зеленский выдвинул условие взаимности и попросил уточнить срок вступления в силу.

Как ранее сообщал Главред, впоследствии Зеленский заявил, что Россия проигнорировала объявленное прекращение огня в энергетической сфере. В течение двух суток под обстрелами оказались 19 украинских регионов, в которых были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что предложенное Дональдом Трампом перемирие не было конкретизировано, поэтому невозможно утверждать о его нарушении. В последующие дни Россия продолжила атаки на энергетическую инфраструктуру, тогда как Украина воздерживалась от ударов по объектам РФ.

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О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 5 сентября 2024 года Андрей Сибига занимает должность министра иностранных дел Украины.

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