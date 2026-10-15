Трамп объяснил, почему не называет Путина диктатором, и обвинил Байдена в войне

Президент США считает, что насмешки его предшественника над Россией стали одной из причин вторжения в Украину.

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Почему Трамп не называет Путина диктатором / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

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Трамп не называет Путина диктатором из-за необходимости заключать соглашения

Глава Белого дома обвинил Байдена в насмешках над Россией

Доказательств своих слов президент США не привел

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не называет Владимира Путина диктатором: с кремлевским лидером ему приходится договариваться. В то же время часть ответственности за войну в Украине он возложил на своего предшественника Джо Байдена.

Заявления прозвучали в интервью корреспонденту американской медиагруппы Gray Media Джону Декеру. Стенограмму разговора опубликовал Roll Call.

Журналист спросил, почему глава Белого дома избегает жестких оценок российского лидера, хотя Россия ведет захватническую войну, а внутри страны подавляют свободы.

По мнению Трампа, публичные насмешки в адрес иностранных лидеров только мешают дипломатии. Свою сдержанность он связывает с опытом бизнесмена.

"Я не называю Путина диктатором, потому что мне приходится заключать сделки с людьми, поэтому я не хожу и не обзываю их. Я - мастер заключения сделок. Именно благодаря сделкам я стал очень богатым", - сказал президент США.

Байден и "заправка с ядерным оружием"

Свою манеру Трамп противопоставил политике предыдущей администрации. Он убежден, что риторика демократа в отношении Москвы стала одним из факторов, приведших к полномасштабному вторжению.

"Байден постоянно насмехался над Россией. Он говорил, что это "заправка с ядерным оружием" или что-то в этом роде. Но нельзя так разговаривать с человеком, у которого огромный ядерный арсенал. Это одна из причин, по которой началась эта война", - заявил Трамп.

Конкретных подтверждений того, что именно высказывания Байдена подтолкнули Кремль к нападению на Украину, американский президент не привел.

В том же разговоре он повторил давний тезис: полномасштабной войны между Россией и Украиной якобы не было бы, если бы он остался в Белом доме после выборов 2020 года.

В чем заключается истинная цель дизельного соглашения США с РФ: мнение эксперта

Покупка российского дизельного топлива Вашингтоном может быть обычной спекулятивной схемой. Такую гипотезу высказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в беседе с Главредом. Аналитик подчеркнул, что США сами являются мощным игроком на рынке и обеспечивают около 20% мирового экспорта топлива, поэтому внутренней потребности в импорте у них нет.

"Дизельного топлива в Соединенных Штатах в избытке. Они обеспечивают почти пятую часть мирового экспорта. И у меня вообще складывается впечатление, что российское дизельное топливо могли решить приобрести с определенным дисконтом, чтобы потом перепродать его на мировом рынке по более высокой цене. Условно говоря, "купи-продай". Поэтому не исключаю, что в этой истории может быть заинтересованность отдельных лиц из ближайшего окружения Трампа", - отметил Чаленко.

Кроме того, Чаленко отметил, что шаги США связаны с иранским кризисом. По его словам, Дональд Трамп избегает сухопутного военного вмешательства из-за рисков перед выборами в Конгресс, а дипломатия пока не дает результатов.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Дизельное соглашение между США и Россией - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить поставки российского дизельного топлива. Он назвал ослабление санкций явной слабостью. По его словам, после отмены санкций ударов по Украине стало больше, и только за эту неделю погибли десятки людей, сотни получили ранения.

Институт изучения войны в отчете отметил, что США в одностороннем порядке отменили запрет на покупку российских нефтепродуктов. Аналитики ISW указали, что Москва ничего не дала США в обмен на разрешение на экспорт дизельного топлива. В отчете указано, что лицензия для Кремля действует до 7 апреля 2027 года и что после возобновления экспорта Москва может продать от 0,3 до 3 млн тонн дизельного топлива.

Конгресс готовит двухпартийный законопроект, который должен запретить любые закупки российской нефти. Об этом сообщил конгрессмен Брайан Фицпатрик и отметил, что документ назовут "Закон Рональда Рейгана „Мир через силу"", а его внесение планируют рассмотреть в порядке внеочередного рассмотрения.

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Об персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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