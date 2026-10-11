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"Это ужасное, ошибочное решение Трампа": в США готовят закон против российского дизеля

Дарья Пшеничник
11 октября 2026, 07:49
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Двухпартийная инициатива призвана прекратить любые закупки российских энергоносителей, а часть республиканцев публично критикует курс Белого дома.
Трамп, Путин, нефть
В Конгрессе готовят ответ Трампу по поводу закупки дизельного топлива у Путина / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Кратко:

  • В Конгрессе готовят запрет на закупки нефти из РФ
  • Законопроект назовут "Мир через силу" имени Рейгана
  • Республиканцы критикуют решение Трампа по поводу дизельного топлива

Американские законодатели готовят новый двухпартийный законопроект, который должен запретить любые закупки российской нефти. Документ будет называться "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу", об этом в соцсети X сообщил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.

По словам автора инициативы, процедура прохождения документа через нижнюю палату будет ускоренной.

"Его вынесут на рассмотрение пленарного заседания в порядке внеочередного рассмотрения, и он будет принят подавляющим большинством голосов", - отметил конгрессмен.

Республиканцы против решения Белого дома

Недовольство в рядах партии вызвало решение президента США Дональда Трампа о закупке российского дизельного топлива. Конгрессмен Дон Бейкон в комментарии "Украинской правде" подчеркнул, что ряд республиканцев категорически с этим не согласен.

"Я считаю это серьёзной ошибкой. Это выглядит как слабость: президент идёт навстречу Путину, который является диктатором и военным преступником. Мы должны стоять на стороне Украины, демократии, в которую вторглись и города которой бомбят", - пояснил Бейкон.

Политик напомнил, что ещё год назад американский лидер призвал другие государства отказаться от российских энергоносителей. В целом подход Трампа к войне России против Украины конгрессмен охарактеризовал как провальный.

Фактор выборов и настроения американцев

Мотивы Белого дома Бейкон связывает с приближением избирательной кампании, однако убежден, что избиратели правильно оценивают ситуацию.

"Опросы постоянно показывают, что около 70% поддерживают Украину, хотя мнения относительно формы поддержки расходятся (больше военной помощи или санкций). Большинство воспринимает это решение как слабость по отношению к Путину, и президенту это не поможет", - подчеркнул он.

Конгрессмен признает, что нынешний хозяин Белого дома всегда действовал в рамках транзакционной логики, однако на этот раз, по его мнению, речь идет о моральном выборе, а не о выгоде.

"Хотелось бы, чтобы у него был более прочный моральный компас. Мы должны делать то, что правильно, а не то, что приносит нам копейки. Создается впечатление, будто он помогает Путину, и это ужасное, ошибочное решение", - утверждает Бейкон.

Новую инициативу по нефти республиканец обещает поддержать - по его словам, голосование должно продемонстрировать, на чьей стороне стоит законодательная ветвь власти.

"Честно говоря, пришло время поставить президента в неловкое положение. То, что он делает, - позор для нашей страны, и я не боюсь этого говорить", - резюмировал Дон Бейкон.

Как Кремль воспользуется ослаблением санкций США

Главред писал, что, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, после ослабления санкций Россия может получить значительные дополнительные средства, и, очевидно, такая ситуация Украине не нравится.

Санкции – это, в первую очередь, вопрос справедливости, и они, прежде всего, должны давать максимальный эффект в течение длительного времени. В долгосрочной перспективе это значительно эффективнее, чем тактика "шаг вперёд – полшага назад".

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Соглашение Трампа и Путина по дизельному топливу – что известно

Как писал Главред, страна-агрессор Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил 9 октября сразу после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, поступающей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обрушит цены на дизельное топливо для американцев и всего мира рекордными темпами.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против Москвы без долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью и лишь продлит войну.

"Это играет на руку России, способствует тому, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", - сказал Зеленский, комментируя разговор президентов США и России.

Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией, Трамп пошёл на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выработать план завершения войны. Собеседник издания был резким в оценке поведения украинской стороны.

"Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

Позже Трамп публично прокомментировал упреки Зеленского в отношении соглашения между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива. В интервью журналистам 9 октября Трамп подчеркнул, что США остаются "сильным партнером", а само соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо для американской экономики.

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Об персоне: Владислав Власюк

Владислав Власюк - украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права.

В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже.

В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где занимал должность управляющего партнера.

В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве.

С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции.

Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта.

В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы в области правового образования и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года.

В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы ведомства, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA - межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины.

С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

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