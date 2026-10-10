Нулевая фаза нового конфликта: что стоит за новой волной российских угроз

О чем сказал Владимир Горбач:
- Россия прибегает к когнитивной войне против Запада
- Москва стремится лишить Европу мотивации помогать Украине
- Стратегическая цель Кремля - подчинить процессы в Европе
Кремль делает ставку на системный террор против Украины, чтобы переломить представления Запада о ходе войны и запугать Европу. Бой за сознание западных элит Москва считает не менее важным, чем наступление на фронте. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
Горбач напоминает, что Валдайский форум - регулярное мероприятие, где Путин традиционно выступает основным докладчиком, а тон его речей годами остается практически прежним. Ключевой вопрос, по мнению эксперта, в другом.
"Меняется контекст, в котором происходит эта коммуникация. Летом этот контекст, в частности в восприятии западных политиков и экспертов, складывался в пользу Украины. Считалось, что Украина получила дальнобойные средства и наносит России сокрушительные удары", - отметил Горбач.
По его словам, даже Дональд Трамп тогда фактически признавал, что на том этапе перевес был на стороне Киева.
Когнитивная война: как Москва меняет восприятие
Ответом Кремля стала попытка переломить эти оценки не только на поле боя, но и в информационном пространстве.
"Поэтому россияне задействовали один из элементов когнитивной войны - формирование ожиданий относительно того, что будет дальше. Они направили свои силы и усилия на то, чтобы изменить восприятие ситуации и создать впечатление, что побеждает именно Россия, а не Украина", - подчеркнул Горбач.
Именно этим эксперт объясняет усиление ударов по мирному населению.
"Поэтому и происходит переход к, по сути, террористическим, геноцидальным действиям. Они были и раньше, но тогда скорее были исключением. Теперь их превращают в правило", - указывает политолог.
Параллельно Москва пытается убедить международную аудиторию, что никакая цена за содеянное ее не остановит.
"С помощью этого, а также демонстрируя безнаказанность за свои преступления, российская сторона и Владимир Путин пытаются донести до мира: будет хуже. И не только в Украине", - предупреждает Горбач.
Нулевая фаза следующего конфликта
Главным адресатом этих угроз, по мнению эксперта, являются страны ЕС: против них Москва, по его словам, уже ведет необъявленное противостояние. При этом у Кремля есть два уровня целей.
"Их тактическая задача - отрезать Украину от европейской помощи, то есть лишить европейцев мотивации помогать Украине. Стратегическая - подчинить российской воле процессы в Европе. И это уже не просто гибридная война. Это фактически нулевая фаза следующего конфликта", - подчеркнул эксперт.
Война России против НАТО
Как писал Главред со ссылкой на El Mundo, страна-агрессор Россия готовит операцию с ударными беспилотниками против Испании, Франции или Италии. Запускать дроны планируют с торговых судов в международных водах. Американская разведка собрала данные об этих планах Кремля и передала их нескольким европейским правительствам, а Париж, Мадрид и Рим получили отдельное предупреждение о возможной подготовке атаки против одной из трех стран.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на поражение Москвы в войне против Украины. По мнению Фицо, Европа сейчас как никогда близка к масштабной войне, которая может выйти за пределы украинского конфликта.
Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью немецкому изданию Bild, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО в ближайшие годы, поскольку НАТО - "это самый мощный военный альянс в мире".
"Если бы у кого-то был такой хрустальный шар - это было бы замечательно. Но я просто не вижу для этого ни доказательств, ни фактов", - сказал Стубб, комментируя прогнозы о том, что Россия к 2029 году может быть способна атаковать территорию НАТО.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает алармистские прогнозы неуместными, поскольку основные силы РФ остаются связанными в Украине.
Эстонский дипломат убежден, что главная цель Москвы заключается в психологическом давлении на западные общества.
"Мы не видим, что Россия способна или хотя бы готовится к какой-либо активной военной агрессии против НАТО или европейских стран. Это в основном рассчитано на то, чтобы посеять страх, страх эскалации, разделить нас, поиграть с нашим единством. Главный месседж такой: не позволяйте Путину играть на страхе эскалации", - сказал Цахкна.
Почему в Европе не все воспринимают российскую угрозу всерьез
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду указал, что единого понимания масштаба вызова со стороны РФ на континенте до сих пор не сложилось. По его мнению, реакция каждой европейской столицы зависит от ее географии и политического контекста.
В качестве примера профессор назвал Словакию и Венгрию. Для Братиславы и Будапешта, пока боевые действия идут на украинской земле, риск российской агрессии кажется далеким и маловероятным. На восточных рубежах альянса картина выглядит принципиально иначе.
"Для других стран, стран Балтии, той же Литвы или Эстонии, Польши, эта угроза более наглядна и актуальна. О ней прямо предупреждают различные эксперты, в частности специалисты по безопасности, разведки разных стран, для которых убедительность этой угрозы очевидна. Но их заявления продиктованы текущей ситуацией и необходимостью реагировать прямо сейчас", - сказал политолог.
Отдельно Розумный обратил внимание на двойственную роль российско-украинской войны для государств, которые острее всего ощущают соседство с РФ. Боевые действия одновременно разоблачают планы Кремля и, как ни парадоксально, играют для этих стран защитную роль.
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О персоне: Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
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