Трамп не знает, как завершить войну в Украине: Bloomberg назвал ошибки президента США

Одним из поводов для критики стало решение Вашингтона временно ослабить санкции, чтобы Россия могла продавать дизельное топливо.

https://glavred.info/world/tramp-ne-znaet-kak-zavershit-voynu-v-ukraine-bloomberg-nazval-oshibki-prezidenta-ssha-10804037.html Ссылка скопирована

Трамп не понимает, как завершить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Кратко:

Американская администрация создает условия для получения Москвой дополнительных доходов

Две главные ошибки Трампа в переговорах с РФ

Президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения войны в Украине, однако его действия на международной арене могут не приблизить мир, а, напротив, укрепить позиции России. К такому выводу пришел обозреватель Bloomberg и политолог Хэл Брэндс, проанализировавший подход американской администрации к переговорам с Москвой.

Одним из поводов для критики стало решение Вашингтона временно ослабить санкции, чтобы Россия могла продавать дизельное топливо. По условиям соглашения, речь идет примерно о двух миллионах баррелей, тогда как общий объем обязательств оценивается приблизительно в 13 миллионов баррелей.

видео дня

По мнению Брэндса, последствия этого шага выходят далеко за рамки энергетического рынка. Ослабление ограничений может подорвать многолетние усилия Запада по сокращению зависимости от российских энергоресурсов и ослабить давление на Кремль. Кроме того, такое решение осложняет попытки европейских союзников убедить Трампа в том, что именно Россия, а не Украина, препятствует достижению мирного соглашения.

Обозреватель также указывает на противоречие в политике Вашингтона: американская администрация создает условия для получения Москвой дополнительных доходов, одновременно критикуя Киев за удары по российской энергетической инфраструктуре.

Почему мирная стратегия Трампа оказалась неэффективной

Брэндс считает, что стремление Трампа остановить войну может быть искренним, однако выбранный им подход сопровождается серьезными просчетами.

"Миротворческая деятельность Трампа в Украине обернулась провалом и отражает две его худшие стратегические ошибки", - пишет обозреватель.

По его оценке, более реалистичная стратегия могла бы предполагать, что европейские страны возьмут на себя большую ответственность за поддержку Украины, а Киев пересмотрит ожидания относительно возвращения всех оккупированных территорий и перспектив вступления в НАТО, которые могут оказаться недостижимыми.

Однако подобные компромиссы, подчеркивает Брэндс, должны сопровождаться усилением давления на Россию. Среди необходимых мер он называет ужесточение санкций, последовательную поддержку украинских дальнобойных ударов и создание условий, при которых Владимир Путин не сможет рассчитывать на то, что Запад со временем прекратит помогать Украине.

Вместо этого Трамп неоднократно вступал в конфликты с президентом Украины Владимиром Зеленским, угрожал прекратить американскую военную и разведывательную поддержку Киева, а также обострял отношения с европейскими союзниками.

По мнению Брэндса, подобные действия могли укрепить уверенность российского руководства в том, что ему удастся расколоть единство США, Украины и Европы. В таком случае Кремль может рассчитывать на достижение своих целей за счет затяжной войны и постепенного ослабления западной поддержки Киева.

Две главные ошибки Трампа в переговорах с Москвой

Брэндс выделяет две ключевые проблемы, которые мешают американскому президенту добиться прогресса в мирном урегулировании.

Первая - недооценка намерений Кремля. По мнению обозревателя, Трамп ошибочно оценивает готовность России к компромиссам и переоценивает заинтересованность Путина в прекращении войны. В частности, американский президент, как считает автор, недостаточно учитывает стремление Москвы ограничить независимость Украины.

Брэндс убежден, что российский лидер пойдет на уступки лишь в том случае, если продолжение боевых действий станет для России слишком затратным. Поэтому одних дипломатических контактов недостаточно - они должны сопровождаться реальным давлением на Кремль.

Вторая - стремление добиться быстрого результата. Завершение войны требует продолжительной дипломатической работы, согласования позиций с союзниками и сочетания переговоров с экономическими и военными инструментами давления.

Однако, по оценке Брэндса, Трампу не хватает терпения для последовательной реализации такой стратегии. Его инициативы вызывают обеспокоенность в Киеве и европейских столицах, но при этом не побуждают российское руководство менять свою позицию.

Почему ослабление санкций против России вызывает опасения

Отдельное внимание Брэндс уделяет сообщениям об угрозах Трампа прекратить поддержку Украины, если Киев не остановит дальнобойные удары по российским энергетическим объектам.

Обозреватель рассматривает такие атаки как один из инструментов, позволяющих Украине повышать издержки войны для России. Если ограничить эти удары, не усиливая одновременно давление на Москву, Кремль может получить дополнительные преимущества.

В этом контексте временное ослабление санкций на продажу российского дизельного топлива выглядит особенно противоречивым шагом. Оно может обеспечить Россию дополнительными доходами и одновременно ослабить позиции Вашингтона в переговорах.

Брэндс подчеркивает, что установление мира в Украине остается важной и оправданной целью. Однако для ее достижения необходима стратегия, которая сочетает дипломатические усилия с последовательным давлением на Россию и координацией действий с союзниками.

В противном случае политика Трампа рискует не только продлить войну, но и ухудшить отношения США с Киевом и европейскими партнерами, одновременно укрепив убежденность Москвы в том, что она может добиться желаемого путем затяжного противостояния.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

В чём может заключаться истинный интерес США в дизельном соглашении - мнение эксперта

США могут закупать российское дизельное топливо со скидкой, чтобы перепродать его дороже на мировом рынке. Такую версию выдвинул эксперт Игорь Чаленко, поставив под сомнение потребность Вашингтона в импорте топлива. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

США обеспечивают почти 20% мирового экспорта дизельного топлива, поэтому закупка российской продукции может преследовать иную цель, считает эксперт.

"Дизельного топлива в Соединенных Штатах в избытке. Они обеспечивают почти пятую часть мирового экспорта. И у меня вообще складывается впечатление, что российское дизельное топливо могли решить приобрести с определенным дисконтом, чтобы потом перепродать его на мировом рынке по более высокой цене. Условно говоря, "купи-продай". Поэтому не исключаю, что в этой истории может быть заинтересованность отдельных лиц из ближайшего окружения Трампа", - отметил Чаленко.

Эксперт также связал действия Вашингтона с ситуацией вокруг Ирана. По его мнению, Дональд Трамп избегает полномасштабной наземной операции из-за возможных политических последствий в преддверии выборов в Конгресс, а дипломатические попытки урегулировать кризис не дали результата.

Дизельное соглашение между США и Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить поставки российского дизельного топлива. Он назвал ослабление санкций явной слабостью. По его словам, после отмены санкций ударов по Украине стало больше, и только за эту неделю погибли десятки людей, сотни получили ранения.

Институт изучения войны в отчете отметил, что США в одностороннем порядке отменили запрет на покупку российских нефтепродуктов. Аналитики ISW указали, что Москва ничего не дала США в обмен на разрешение на экспорт дизельного топлива. В отчете указано, что лицензия для Кремля действует до 7 апреля 2027 года и что после возобновления экспорта Москва может продать от 0,3 до 3 млн тонн дизельного топлива.

Конгресс готовит двухпартийный законопроект, который должен запретить любые закупки российской нефти. Об этом сообщил конгрессмен Брайан Фицпатрик и отметил, что документ назовут "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"", а его внесение планируют рассмотреть в порядке внеочередного рассмотрения.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред