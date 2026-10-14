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Трамп одним решением сорвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины - СМИ

Юрий Берендий
14 октября 2026, 17:36
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Предложения Уиткоффа и Кушнера выходили за рамки патрулирования неба и спутниковой разведки, а визит в Москву теперь отложили
США предлагали Украине усиленные гарантии безопасности
США предлагали Украине усиленные гарантии безопасности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, x.com/SergiyKyslytsya

Главное:

  • США предлагали Украине усиленные гарантии безопасности после войны
  • Дизельное соглашение Трампа с Путиным сорвало переговоры в Майами
  • Визит Виткоффа и Кушнера в Москву отложен

Соединенные Штаты во время переговоров в Майами предложили Украине усиленные гарантии безопасности на период после завершения войны. Однако договоренность президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива сорвала переговорный процесс. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, предложения представили специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Гарантии должны были удержать Россию от нового нападения на Украину после завершения войны. Они выходили за рамки предыдущих обещаний Трампа, которые предусматривали патрулирование воздушного пространства американской авиацией и предоставление спутниковой разведки.

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В ходе встречи стороны также искали компромисс по поводу статуса оккупированных территорий и перспектив вступления Украины в ЕС. В то же время украинская и европейская делегации опасались, что усиленные гарантии фактически будут предполагать территориальные уступки со стороны Киева.

Почему переговоры зашли в тупик

Американские переговорщики, по данным The Telegraph, объясняли закупку российского топлива тем, что Путин пока не готов к содержательным переговорам. По их мнению, соглашение должно было продемонстрировать Москве экономические выгоды от прекращения боевых действий.

Один из европейских дипломатов резко раскритиковал такое объяснение Вашингтона.

"Это полная чепуха", - сказал он изданию.

В итоге переговоры в Майами завершились без достижения каких-либо договоренностей. Запланированный визит Виткоффа и Кушнера в Москву, по информации издания, отложили до налаживания отношений между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Энергетическое перемирие и разведданные

Тем временем Трамп в одностороннем порядке объявил о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Зеленский, в свою очередь, заявил, что российские войска продолжают атаковать украинскую энергосистему. По данным The Telegraph, он готов к новым переговорам с американцами и планирует призвать Великобританию и ЕС усилить давление на Москву.

Издание также сообщает, что в Белом доме обсуждают возможность прекратить передачу Украине разведданных, однако единой позиции по этому вопросу нет. Трамп заявил, что обмен информацией продолжается, а директор ЦРУ Джон Ретклифф выступает против ограничений.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Почему Трамп пошел на дизельное соглашение с Путиным

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главреду" отметил, что после разговора с Путиным американский президент убедился в нежелании Кремля идти на какую-либо деэскалацию.

"Совершенно очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября", - подчеркнул политолог.

Говоря о мотивах дизельного соглашения, эксперт пояснил, что Трамп пытается переложить ответственность за продолжение войны на Киев.

"Соответственно, Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны. Он пытается продемонстрировать, что у него прекрасные отношения даже с такими автократами, как Путин. Договоренность о дизельном топливе призвана это подчеркнуть. А главной проблемой, по этой логике, остается Зеленский", - пояснил Чаленко.

В то же время, оценивая перспективы переговорного процесса, аналитик обратил внимание на упущенные для Украины возможности.

"Но, к сожалению, это оптимистичный сценарий - если удастся усадить Россию за стол переговоров. Пока что, учитывая позицию Трампа, мы, на мой взгляд, упустили очень серьезный шанс использовать политическую ситуацию в Соединенных Штатах в пользу Украины. Трамп решил поступить иначе. Очевидно, он рассчитывает, что это каким-то образом повысит шансы Республиканской партии на выборах в Конгресс", - подытожил эксперт.

Переговоры США, Украины и Европы - новости по теме

Как сообщал Главред, 9 октября Трамп объявил о договоренности с Путиным о поставках российского дизельного топлива. Зеленский жестко оценил решение США, назвав ослабление санкций против Москвы явной слабостью. Россия должна была немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, а общий объем поставок может достичь 4,8 млн тонн.

После этого напряженность между Вашингтоном и Киевом только усилилась. Трамп раскритиковал удары по российским НПЗ и заявил, что Украине нужен "новый президент". В Киеве это предложение проигнорировали, а в Кремле попытались использовать тему выборов в своих интересах.

Еще одним инструментом давления на Киев могут стать разведывательные данные. Американские СМИ предупреждали о возможном прекращении передачи Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ. О таком сценарии сообщали со ссылкой на источники в администрации Трампа.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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