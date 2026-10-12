Трамп требует нового президента Украины: как отреагировали Киев, ЕС и Кремль

Заявления Трампа о смене власти возмутили украинцев, а Москва расценила давление США как шанс манипулировать выборами во время войны.

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При каких условиях Украина и ЕС считают возможным проведение выборов во время войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

О чем идет речь в материале:

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Почему Трамп призвал сменить президента Украины

Когда в Украине возможно проведение выборов

Как Кремль манипулирует давлением на Киев

Почему критика Трампа объединила украинцев

Резкие заявления из Вашингтона о необходимости смены руководства в Украине и обвинения в адрес Киева из-за ударов по российским НПЗ вызвали бурную реакцию как в Украине, так и на международной арене. На фоне внешнеполитических инициатив президента США Дональда Трампа Кремль попытался разыграть тему украинских выборов в своих интересах, однако в Украине такие призывы вызвали обратный эффект, отмечают аналитики.

Главред собрал основную информацию о том, как Украина, Европа и Россия отреагировали на заявления Трампа и почему вопрос выборов стал новым инструментом давления.

Давление Вашингтона и жесткий ответ Киева

Украина проигнорировала предложение президента США Дональда Трампа избавиться от Владимира Зеленского как президента. Американский лидер раскритиковал Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, обвинив их в росте мировых цен на энергоносители. По его словам, Украине нужен "новый президент".

Владимир Зеленский / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В ответ Зеленский парировал, заявив, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, но только при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре, пишет издание The New York Times.

Вскоре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский "пользуется поддержкой украинского народа, и народ имеет право решать".

"Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу", - добавил он.

Проведение выборов и позиция ЕС

Вопрос проведения голосования в условиях активных боевых действий остается острым. Как сообщает издание НОВИНИ.LIVE со ссылкой на выступление главы государства на Варшавском форуме по безопасности:

"Россия атакует Украину днём и ночью, а согласно новой тактике РФ удары наносятся каждый час. В таких условиях организовать выборы из соображений безопасности невозможно".

В то же время Зеленский уточнил, что даже в случае перемирия проведение выборов противоречит действующему украинскому законодательству. Однако если США договорятся с Россией о полном прекращении огня как минимум на 60 дней, Украина готова рассмотреть этот вопрос.

Кая Каллас / Фото: consilium.europa.eu

Как отмечает издание "Европейская правда", верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС в Люксембурге в своем комментарии подчеркнула:

"Почти каждая конституция предусматривает, что во время войны выборы проводить нельзя. И, насколько я понимаю, президент Зеленский также заявил, что в случае прекращения огня он готов провести выборы как можно скорее".

Она подчеркнула, что "выборы - это всегда борьба между различными группами внутри страны, тогда как атаки исходят извне. Именно поэтому очень важно сохранять единство народа, пока продолжается война". По её мнению, усилия международных партнёров должны быть направлены на то, чтобы заставить Россию прекратить войну. "Если на Россию будет оказываться давление с целью прекращения этой войны, я уверена, что в Украине состоятся выборы", - добавила Каллас.

Также дипломатка резко высказалась по поводу инициатив США об ослаблении давления на РФ: "Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива дает Москве больше доходов для ведения войны. Сейчас не время ослаблять давление на Россию – и Европа этого не сделает".

Как Кремль манипулирует выборами и пытается подорвать поддержку

Дмитрий Песков / Фото: скриншот

Реакция Москвы на заявления Вашингтона была мгновенной. Как пишет ТСН, пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа для российских СМИ:

"Трамп сказал, что считает, что настало время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения, чтобы остановить эту войну. Либо Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, либо он этого не делает".

Песков добавил, что Зеленский "не проявляет воли" остановить войну, и в очередной раз напомнил тезисы российской пропаганды о якобы истечении срока полномочий украинского президента.

Однако аналитики Института изучения войны (ISW) в своём отчёте отмечают, что Кремль целенаправленно манипулирует дипломатическим процессом. Россия сознательно спекулирует на конституционной невозможности Украины провести выборы в условиях войны, чтобы затягивать боевые действия и срывать переговоры. Для разблокирования избирательного процесса Москве достаточно лишь согласиться на всеобъемлющее прекращение огня, однако РФ продолжает ежедневные массированные атаки.

По данным аналитиков, расчет Кремля заключается в подрыве поддержки Украины со стороны западных союзников и блокировании критически важного взаимодействия в сфере разведки. Выдвигая максималистские требования, Москва пытается переложить на Киев собственную вину за отсутствие мирного диалога.

Заявления Трампа объединяют украинцев

Как отмечают журналисты NYT, вопреки расчетам внешних сил, критика со стороны Трампа вызвала в украинском обществе обратную реакцию. Даже те украинцы, которые выступают против Зеленского, выразили несогласие с последними заявлениями из США, подчеркнув, что решения о руководстве государством должны принимать исключительно сами украинцы.

Политический аналитик и эксперт по коммуникациям Ярема Дух обратил внимание на двойные стандарты в публичных заявлениях:

"Россия стирает украинские города с лица земли, морит голодом людей в Олешках, убивает целые семьи одним ударом - но почему-то вы не найдете твитов о том, что Путин зашел слишком далеко".

Украинский военнослужащий Михаил Лавровский резюмировал настроения в обществе:

"В мире сейчас нет ничего, что могло бы повысить рейтинг одобрения Зеленского больше, чем детские истерики Трампа в его адрес с криками о том, что его нужно заменить".

Почему невозможно провести выборы в Украине во время войны / Инфографика: Главред

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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