Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Соглашение Трампа с РФ по дизелю: эксперт объяснил, в чем может состоять интерес США

Дарья Пшеничник
12 октября 2026, 12:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Среди аналитиков высказываются предположения, что соглашение между США и РФ по топливу могло стать частью более широких переговоров, касающихся Ирана.
Соглашение Трампа с РФ по дизелю: эксперт объяснил, в чем может состоять интерес США
Соглашение между РФ и США по дизельному топливу / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот, pixabay

Главное из новостей:

  • В США нет физического дефицита дизельного топлива
  • Соглашение с РФ - это схема "купи-продай"
  • Трамп пытается поднять рейтинги перед выборами в Конгресс

видео дня

Решение Вашингтона ослабить санкции против российского дизельного топлива и призывы к Украине прекратить удары по НПЗ РФ спровоцировали новую волну напряженности между США и Украиной. Трамп обвиняет Киев в росте цен на топливо, объявляет о сомнительном "энергетическом перемирии" и публично намекает на смену украинского руководства, на что Владимир Зеленский отвечает четкими условиями относительно выборов только при условии двухмесячного затишья на фронте.

Впрочем, главный вопрос заключается в другом: зачем США нужен российский дизель и какова реальная цена этих договоренностей между Белым домом и Кремлем.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главред разобрал закулисные подробности этой сделки, иранский трек и бизнес-интересы окружения американского президента.

Спекулятивный фактор и геополитический тупик с Ираном

На фоне конфликта на Ближнем Востоке геополитическая мозаика становится все сложнее. Среди аналитиков звучат предположения, что соглашение о топливе могло стать частью более широких переговоров вокруг Ирана, учитывая активизацию контактов Путина с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

Однако Чаленко обращает внимание на то, что ключевые решения в Тегеране принимают совсем другие силы - Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Моджтаба Хаменеи. В то же время попытки Вашингтона урегулировать иранский кризис дипломатическим путем фактически провалились, что подтверждается дипломатическими демаршами в Нью-Йорке и безрезультатными переговорами в Пакистане.

Полномасштабная наземная операция против Ирана - слишком высокая политическая цена для Дональда Трампа накануне выборов в Конгресс, поэтому Белый дом ищет альтернативные рычаги влияния.

Существует ли дефицит дизельного топлива в США

Версия о том, что российское топливо нужно США для пополнения собственных стратегических резервов, не выдерживает критики с учетом экономических показателей. Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире, обеспечивая почти 20% мирового экспорта.

Следовательно, физического дефицита топлива в Америке нет, а высокие цены на АЗС - это прежде всего следствие спекуляций из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

"Дизельного топлива в Соединенных Штатах в избытке. Они обеспечивают почти пятую часть мирового экспорта. И у меня вообще складывается впечатление, что российский дизель могли решить приобрести с определенным дисконтом, чтобы потом перепродать его на мировом рынке по более высокой цене. Условно говоря, "купи-продай". Поэтому не исключаю, что в этой истории может быть заинтересованность отдельных лиц из ближайшего окружения Трампа", - отметил Чаленко.

Безвыходная ситуация для Белого дома

Попытка заигрывать с Москвой через топливные соглашения выглядит как стремление быстро сбить ценовую напряженность и получить финансово-политические дивиденды. Однако дипломатические тупики на других направлениях свидетельствуют об отсутствии четкой стратегии у Вашингтона.

"На мой взгляд, это серьёзный признак того, что дипломатического решения конфликта нет. В то же время Трамп не хочет переходить к полномасштабной наземной операции против Ирана. Он прекрасно понимает, что в США его проклянут", - резюмировал эксперт.

Как Кремль воспользуется ослаблением санкций США

Главред писал, что, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, после ослабления санкций Россия может получить значительные дополнительные средства, и, очевидно, такая ситуация Украине не нравится.

Санкции - это, в первую очередь, вопрос справедливости, и они, прежде всего, должны давать максимальный эффект в течение длительного времени. В долгосрочной перспективе это значительно эффективнее, чем тактика "шаг вперед - полшага назад".

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на РФ / Инфографика - Главред

Соглашение Трампа и Путина по дизельному топливу – что известно

Как писал Главред, страна-агрессор Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил 9 октября сразу после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, поступающей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обрушит цены на дизельное топливо для американцев и всего мира рекордными темпами.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против Москвы без долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью и лишь продлит войну.

"Это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", - сказал Зеленский, комментируя разговор президентов США и России.

Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией, Трамп пошёл на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выработать план завершения войны. Собеседник издания был резким в оценке поведения украинской стороны.

"Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

Позже Трамп публично прокомментировал упреки Зеленского в отношении соглашения между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива. В интервью журналистам 9 октября Трамп подчеркнул, что США остаются "сильным партнером", а само соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо для американской экономики.

Вас может заинтересовать:

Об персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
нефть Дональд Трамп Россия Игорь Чаленко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Конец войны зависит от одного шага США: Зеленский объяснил, что должно произойти

Конец войны зависит от одного шага США: Зеленский объяснил, что должно произойти

13:30Аналитика
Соглашение Трампа с РФ по дизелю: эксперт объяснил, в чем может состоять интерес США

Соглашение Трампа с РФ по дизелю: эксперт объяснил, в чем может состоять интерес США

12:46Мир
РФ прицельно ударила по "Эпицентру" в Днепре: бушует сильный пожар, есть погибший

РФ прицельно ударила по "Эпицентру" в Днепре: бушует сильный пожар, есть погибший

11:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

Финансовый гороскоп на неделю 12-18 октября: Львам — доход, Скорпионам — долги

Финансовый гороскоп на неделю 12-18 октября: Львам — доход, Скорпионам — долги

Мыши исчезнут из дома: какой простой материал поможет избавиться от грызунов

Мыши исчезнут из дома: какой простой материал поможет избавиться от грызунов

Последние новости

13:45

Как удалить застарелый налет с крана без химии: поможет обычный лук

13:31

"Корабль начал тонуть": известный продюсер раскрыл причину краха Винника

13:30

Конец войны зависит от одного шага США: Зеленский объяснил, что должно произойти

12:57

"В Киеве": Оля Фреймут показала редкую романтику с мужем

12:49

Шорты и хвост: худющую Пугачеву засняли на улице с Галкиным

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
12:46

Соглашение Трампа с РФ по дизелю: эксперт объяснил, в чем может состоять интерес США

12:44

Как сделать домашний освежитель для унитаза из того, что обычно есть дома

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 13 октября: Быкам - знания, Петухам - тупик

11:32

РФ прицельно ударила по "Эпицентру" в Днепре: бушует сильный пожар, есть погибшийФото

Реклама
11:26

Новые графики отключений: украинцы могут остаться без воды, эксперт назвал причину

11:01

"Родители против": Эктор Хименес-Браво много лет скрывал неожиданный талант

10:57

ЕС выделит Украине новые средства на вооружение: в Еврокомиссии раскрыли детали

10:49

Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора

10:45

Бюджетный способ утеплить дом на зиму — понадобится обычное одеяло

10:04

Раненый победитель "Зважених та щасливих" впервые высказался о потере семьи

10:00

"Трамп окончательно понял": США перекладывают ответственность за войну на Украину

09:56

РФ бросает войска в "зоны поражения": в НАТО ошеломили данными о потерях за сентябрь

09:49

Жареная печень будет таять во рту: когда добавлять соль, чтобы она не стала жесткой

09:04

"Масштабные разрушения": Россия ударила дроном по многоэтажке в ХарьковеФото

09:03

Идеальные маринованные грибы на зиму: сколько уксуса нужно на литр воды

Реклама
08:47

Шикарное тесто на пиццу без замеса за 5 минут – ленивый рецепт

08:32

РФ и союзники начали военные учения в Беларуси: к чему готовятся

08:05

В США обвинили Трампа в нарушении закона из-за договоренности с Путиным

07:35

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

07:11

Портников объяснил, почему никакие уступки не остановят Путинамнение

07:09

На оккупированной Луганщине мощные "прилеты": бушует пожар, армия РФ под ударом

06:29

Трампа интересуют НПЗ: СМИ узнали, что предусматривает энергетическое перемирие

05:58

Гороскоп на завтра, 13 октября: Овнам — процветание, Тельцам — гость

05:11

Опытные хозяева кладут шарик из фольги в холодильник: в чём секрет приёма

04:44

Как правильно сушить мокрую куртку осенью: почему нельзя класть её на батарею

04:00

Станут магнитом для денег: какие знаки зодиака вот-вот привлекут богатство

03:26

Не подсолнечное: шеф-повар назвала лучшее масло для жарки отбивных

03:03

Никогда не сдаются — у представителей каких месяцев рождения самый сильный характер

01:10

Гибель Солнца запустит цепную реакцию: мрачный прогноз о будущем Земли

11 октября, воскресенье
23:09

Больше никакой сырости: хитрый трюк для сушки белья, о котором знают не всеВидео

22:30

У Трампа перешли к угрозам для прекращения ударов Украины по НПЗ РФ - FT

22:25

Тест на IQ: нужно найти муравья среди бабочек за 10 секунд

22:23

Почему в 90-х носили золото и кожаные куртки: настоящие причины моды

22:04

Как часто мыть голову осенью: что влияет на частоту и какие мифы стоит забыть

21:59

Россия атаковала Ивано-Франковщину: погибли и получили ранения военныеФото

Реклама
21:41

Красивые, но опасные: какие деревья не стоит высаживать на участкеВидео

21:09

Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал ЗеленскийФото

20:21

Трамп спешит заработать на власти: Ганницкий - о настоящей цели снятия санкциймнение

20:20

Как выбрать средство для мытья посуды: на что обратить внимание при покупке

20:20

ВСУ получили приказ: Зеленский сделал важное заявление насчет перемирия с РФ

20:10

Пол будет выглядеть дорого: какой ламинат снова стал модным в 2026 году

19:58

Трамп вновь обещает перемирие, но есть нюанс: что на самом деле стоит за его заявлениями

19:42

В Украине усилили отключения электроэнергии: графики на 12 октября

19:36

Когда добавлять овощи в бульон: секрет насыщенного вкуса и прозрачности

19:25

Бананы надолго сохранят свежесть и не потемнеют: главный секрет храненияВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять