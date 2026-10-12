Соглашение Трампа с РФ по дизелю: эксперт объяснил, в чем может состоять интерес США

Среди аналитиков высказываются предположения, что соглашение между США и РФ по топливу могло стать частью более широких переговоров, касающихся Ирана.

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Соглашение между РФ и США по дизельному топливу / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот, pixabay

Главное из новостей:

В США нет физического дефицита дизельного топлива

Соглашение с РФ - это схема "купи-продай"

Трамп пытается поднять рейтинги перед выборами в Конгресс

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Решение Вашингтона ослабить санкции против российского дизельного топлива и призывы к Украине прекратить удары по НПЗ РФ спровоцировали новую волну напряженности между США и Украиной. Трамп обвиняет Киев в росте цен на топливо, объявляет о сомнительном "энергетическом перемирии" и публично намекает на смену украинского руководства, на что Владимир Зеленский отвечает четкими условиями относительно выборов только при условии двухмесячного затишья на фронте.

Впрочем, главный вопрос заключается в другом: зачем США нужен российский дизель и какова реальная цена этих договоренностей между Белым домом и Кремлем.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главред разобрал закулисные подробности этой сделки, иранский трек и бизнес-интересы окружения американского президента.

Спекулятивный фактор и геополитический тупик с Ираном

На фоне конфликта на Ближнем Востоке геополитическая мозаика становится все сложнее. Среди аналитиков звучат предположения, что соглашение о топливе могло стать частью более широких переговоров вокруг Ирана, учитывая активизацию контактов Путина с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

Однако Чаленко обращает внимание на то, что ключевые решения в Тегеране принимают совсем другие силы - Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Моджтаба Хаменеи. В то же время попытки Вашингтона урегулировать иранский кризис дипломатическим путем фактически провалились, что подтверждается дипломатическими демаршами в Нью-Йорке и безрезультатными переговорами в Пакистане.

Полномасштабная наземная операция против Ирана - слишком высокая политическая цена для Дональда Трампа накануне выборов в Конгресс, поэтому Белый дом ищет альтернативные рычаги влияния.

Существует ли дефицит дизельного топлива в США

Версия о том, что российское топливо нужно США для пополнения собственных стратегических резервов, не выдерживает критики с учетом экономических показателей. Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире, обеспечивая почти 20% мирового экспорта.

Следовательно, физического дефицита топлива в Америке нет, а высокие цены на АЗС - это прежде всего следствие спекуляций из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

"Дизельного топлива в Соединенных Штатах в избытке. Они обеспечивают почти пятую часть мирового экспорта. И у меня вообще складывается впечатление, что российский дизель могли решить приобрести с определенным дисконтом, чтобы потом перепродать его на мировом рынке по более высокой цене. Условно говоря, "купи-продай". Поэтому не исключаю, что в этой истории может быть заинтересованность отдельных лиц из ближайшего окружения Трампа", - отметил Чаленко.

Безвыходная ситуация для Белого дома

Попытка заигрывать с Москвой через топливные соглашения выглядит как стремление быстро сбить ценовую напряженность и получить финансово-политические дивиденды. Однако дипломатические тупики на других направлениях свидетельствуют об отсутствии четкой стратегии у Вашингтона.

"На мой взгляд, это серьёзный признак того, что дипломатического решения конфликта нет. В то же время Трамп не хочет переходить к полномасштабной наземной операции против Ирана. Он прекрасно понимает, что в США его проклянут", - резюмировал эксперт.

Как Кремль воспользуется ослаблением санкций США

Главред писал, что, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, после ослабления санкций Россия может получить значительные дополнительные средства, и, очевидно, такая ситуация Украине не нравится.

Санкции - это, в первую очередь, вопрос справедливости, и они, прежде всего, должны давать максимальный эффект в течение длительного времени. В долгосрочной перспективе это значительно эффективнее, чем тактика "шаг вперед - полшага назад".

Какое влияние оказывают санкции на РФ / Инфографика - Главред

Соглашение Трампа и Путина по дизельному топливу – что известно

Как писал Главред, страна-агрессор Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил 9 октября сразу после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, поступающей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обрушит цены на дизельное топливо для американцев и всего мира рекордными темпами.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против Москвы без долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью и лишь продлит войну.

"Это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", - сказал Зеленский, комментируя разговор президентов США и России.

Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией, Трамп пошёл на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выработать план завершения войны. Собеседник издания был резким в оценке поведения украинской стороны.

"Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

Позже Трамп публично прокомментировал упреки Зеленского в отношении соглашения между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива. В интервью журналистам 9 октября Трамп подчеркнул, что США остаются "сильным партнером", а само соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо для американской экономики.

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Об персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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