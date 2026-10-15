Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

По словам главы Кремля, некоторые удары по НПЗ достигли целей, но не привели к значительным последствиям.

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Путин заговорил о ответных ударах по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Кратко:

Путин угрожает Украине ударами

Путин обвинил Украину в ударах по НПЗ

Удары по российским НПЗ не привели к значительным последствиям

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать Украине на якобы нанесённые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Об этом Путин заявил во время заседания форума-съезда "Деловой России", цитируют российские СМИ.

По словам главы Кремля, российские НПЗ якобы подверглись новым атакам. Он утверждает, что некоторые удары достигли целей, однако не привели к значительным последствиям.

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"Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Там кое-где попали, но ничего существенного не произошло. То же самое и с платформами электронной торговли", - заявил Путин.

Лидер страны-агрессора России также обвинил Украину в том, что она якобы первой начала такие действия, и пригрозил последствиями.

"Они начали, не нужно было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях", - сказал диктатор.

Карта российских НПЗ / Инфографика: Главред

Реально ли энергетическое перемирие с РФ - эксперт оценил перспективы

Украина вступает в сложную зиму, а перспективы скорейших договоренностей с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре остаются неопределенными. В то же время возможность энергетического перемирия сохраняется, однако для его достижения нужна политическая воля Кремля, рассказал в интервью Главреду глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По словам эксперта, основное время для принятия решения о секторальном перемирии уже упущено, а нынешнее развитие событий не дает оснований ожидать скорой договоренности.

"Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности скорого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике", - отметил Чаленко.

Он считает, что для продвижения переговоров Украине, вероятно, придется задействовать дополнительные дипломатические каналы. Среди возможных направлений эксперт назвал Германию, которая пытается наладить контакты с Россией, и Индию, предлагавшую более широкий формат договоренностей.

В то же время возможность прекращения российских ударов по энергетической инфраструктуре будет зависеть от позиции Кремля и результатов международных дипломатических усилий. Поэтому говорить о скором достижении договоренностей пока преждевременно.

Энергетическое перемирие - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, американский чиновник пояснил, что в США хотят прекращения огня только в отношении НПЗ. Защита электростанций и сетей может стать предметом отдельного соглашения лишь при условии прекращения ударов по НПЗ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложенное Дональдом Трампом перемирие не содержало конкретики, поэтому нельзя говорить о его нарушении. Поэтому Россия четвертый день подряд нарушала объявленное перемирие и 14 октября нанесла удар по ТЭЦ в Харькове.

Эксперт Александр Новак сообщил, что Россия обвинила Украину в атаках на два нефтеперерабатывающих завода. В администрации Зеленского и Центре противодействия дезинформации опровергли эти заявления и указали, что НПЗ не были поражены.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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