Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

Руслана Заклинская
15 октября 2026, 22:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
По словам главы Кремля, некоторые удары по НПЗ достигли целей, но не привели к значительным последствиям.
Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом
Путин заговорил о ответных ударах по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Кратко:

  • Путин угрожает Украине ударами
  • Путин обвинил Украину в ударах по НПЗ
  • Удары по российским НПЗ не привели к значительным последствиям

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать Украине на якобы нанесённые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Об этом Путин заявил во время заседания форума-съезда "Деловой России", цитируют российские СМИ.

По словам главы Кремля, российские НПЗ якобы подверглись новым атакам. Он утверждает, что некоторые удары достигли целей, однако не привели к значительным последствиям.

видео дня

"Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Там кое-где попали, но ничего существенного не произошло. То же самое и с платформами электронной торговли", - заявил Путин.

Лидер страны-агрессора России также обвинил Украину в том, что она якобы первой начала такие действия, и пригрозил последствиями.

"Они начали, не нужно было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях", - сказал диктатор.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта российских НПЗ / Инфографика: Главред

Реально ли энергетическое перемирие с РФ - эксперт оценил перспективы

Украина вступает в сложную зиму, а перспективы скорейших договоренностей с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре остаются неопределенными. В то же время возможность энергетического перемирия сохраняется, однако для его достижения нужна политическая воля Кремля, рассказал в интервью Главреду глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По словам эксперта, основное время для принятия решения о секторальном перемирии уже упущено, а нынешнее развитие событий не дает оснований ожидать скорой договоренности.

"Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности скорого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике", - отметил Чаленко.

Он считает, что для продвижения переговоров Украине, вероятно, придется задействовать дополнительные дипломатические каналы. Среди возможных направлений эксперт назвал Германию, которая пытается наладить контакты с Россией, и Индию, предлагавшую более широкий формат договоренностей.

В то же время возможность прекращения российских ударов по энергетической инфраструктуре будет зависеть от позиции Кремля и результатов международных дипломатических усилий. Поэтому говорить о скором достижении договоренностей пока преждевременно.

Энергетическое перемирие - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, американский чиновник пояснил, что в США хотят прекращения огня только в отношении НПЗ. Защита электростанций и сетей может стать предметом отдельного соглашения лишь при условии прекращения ударов по НПЗ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложенное Дональдом Трампом перемирие не содержало конкретики, поэтому нельзя говорить о его нарушении. Поэтому Россия четвертый день подряд нарушала объявленное перемирие и 14 октября нанесла удар по ТЭЦ в Харькове.

Эксперт Александр Новак сообщил, что Россия обвинила Украину в атаках на два нефтеперерабатывающих завода. В администрации Зеленского и Центре противодействия дезинформации опровергли эти заявления и указали, что НПЗ не были поражены.

Читайте также:

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине НПЗ Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:38Украина
Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

23:02Украина
Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

22:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Последние новости

23:38

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:02

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

23:00

Деньги и успех накроют с головой: какие три знака зодиака поймают удачу

22:50

Как рассчитать личное число на 2027 год: нумерологи объяснили, что оно означает

22:08

В семье украинской ведущей случилось горе: умер ее кузен

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
22:03

5 вещей, на которых нельзя экономить: Андре Тан дал важный список

22:02

Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

22:00

Мощные удары в тыл РФ: Британия передаст Украине новые ракеты Storm Shadow

21:08

Названа новая героиня шоу "Холостячка"

Реклама
21:06

Как сэкономить на электроэнергии: названы главные приборы-"вампиры"Видео

20:40

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

20:11

Хит 1969 года написали за 20 минут: песня стала одной из величайших в истории музыкиВидео

20:01

Свет в Украине будут выключать почти весь день: графики на 16 октября

20:00

Зачем посыпать раковину мукой: дешёвый трюк и главная опасность

19:55

РФ готовит новый штурм: в ВСУ назвали два опасных направления фронта

19:50

"Украина будет вынуждена просить о мире": у Зеленского предупредили о тревожном сценарии

19:36

Почему не стоит застилать кровать утром: неожиданный совет врачей

19:10

Как сохранить тепло и сократить расходы — поможет один предмет из кухни

19:10

У Киева нет плана "Б": Денисенко объяснил, на что рассчитывает Европамнение

19:08

Обучение во время длительных воздушных тревог: Кабмин принял новые правила для школ

Реклама
18:55

Почему Трамп снова разыгрывает украинскую карту: политолог указал на важный нюанс

18:54

РФ неожиданно изменила тактику на Донбассе: комбат ВСУ раскрыл детали

18:21

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

18:18

Стирать нужно не только постельное белье: как освежить матрас за копейки

18:17

Одна незаметная деталь стиралки может испортить всё: где таится опасностьВидео

18:12

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

18:06

"Отвези жену на Бали": жена скандального блогера Люсия Барская ответила военному руганью

17:59

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

17:54

В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ

17:51

Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

17:38

Как правильно спускать воздух из батарей: эксперты сказали, с какого радиатора начинатьВидео

17:24

Зачем поворачивать ручку окна под углом 45 градусов — раскрыта скрытая функция

17:19

Зачем класть бумагу и стакан в раковину — секретный трюк перед выездом

17:16

Зачем кладут фольгу в пульт от телевизора: трюк из прошлого снова в модеВидео

17:01

Как помыть лобовое стекло авто без разводов: эксперты советуют простую смесь

16:59

Как использовать старые чашки: 7 практичных идей для декора и наведения порядка

16:33

Что носить осенью вместо классического пальто: стилистка показала 4 трендаВидео

16:21

Европа обеспечивает две трети разведданных для Украины - глава МИД Франции

16:20

Самый счастливый день недели для каждого знака зодиака с 19 по 25 октября 2026 года

16:16

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Реклама
16:08

Федоров решил попиариться на Старлинке, но Маск быстро поставил его на место — военный Сазонов

16:05

ВСУ ударили "Нептунами" по РФ: Зеленский раскрыл новые детали и последствия атаки

15:58

"Впервые": Тарас Тополя рассказал о личном счастье

15:47

Зачем распылять перекись и соль на пол в ванной: объяснение экспертов

15:38

Как Путин использует сделку с Трампом по дизелю: назван тревожный сценарий

15:25

Полный рот крови: жена Виктора Павлика испугалась за состояние артиста

15:24

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

15:22

Рис получится гораздо ароматнее: что добавить в кастрюлю вместо обычной воды

15:19

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

14:49

Помидоры плодоносят в октябре: какие сорта выдерживают холода и не боятся фитофторыВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости Житомира
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять