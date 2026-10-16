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Импичмент Трампа: изменит ли Джей Ди Вэнс политику США в отношении Украины

Юрий Берендий
16 октября 2026, 13:52
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Чаленко объяснил, почему Вэнс не сделает Украину приоритетом и кто в его команде может помочь
Импичмент Трампа: изменит ли Джей Ди Вэнс политику США в отношении Украины
Чего ждать Украине в случае импичмента Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

  • Вэнс не проявляет особого интереса к украинскому вопросу
  • По убеждениям вице-президент США является изоляционистом
  • Отдельные люди из его команды могут положительно повлиять на отношения с Украиной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, если Дональду Трампу объявят импичмент и тот досрочно покинет пост, вряд ли сделает войну России против Украины приоритетом своей политики. В то же время в его окружении есть люди, способные положительно повлиять на отношения Вашингтона с Киевом. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По оценке политолога, нынешняя позиция второго лица в Белом доме в отношении Киева - скорее следствие линии президента, чем собственный выбор.

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"Пока я не вижу особой заинтересованности самого Вэнса в украинском вопросе. Он полностью придерживается политики Трампа, но по своим убеждениям Вэнс - изоляционист", - отметил Чаленко.

Изменится ли политика США в отношении Украины, если Вэнс сменит Трампа

Эксперт провёл параллель между внешнеполитическим курсом нынешней администрации и доктриной Монро, которую США провозгласили ещё в XIX веке.

"Знаете, сейчас шутят о доктрине Донро - своеобразной версии доктрины Монро XXI века, которую внедряет Донни Фредович. Это, по сути, и есть Вэнс. Он понимает, что в многополярном мире Соединенные Штаты должны уделять больше внимания внутренней политике", - пояснил политолог.

Несмотря на это, по мнению Чаленко, у Киева останутся каналы влияния на возможную новую администрацию - прежде всего через людей из ближайшего окружения вице-президента.

"В то же время с ним можно наладить контакт. Например, возьмем Дэниела Дрисколла - человека из окружения Вэнса, который работал в Пентагоне и на определенном этапе был вовлечен в переговорный процесс", - рассказал Чаленко.

Положительно эксперт оценил и публичную риторику чиновника в период, когда тот участвовал в контактах по урегулированию войны.

"И я хочу сказать, что заявления Дрисколла демонстрировали, по крайней мере, конструктивный подход. Поэтому, несмотря на то, что Вэнс, скорее всего, сосредоточится на внутриамериканской политике, отдельные представители его команды могли бы положительно повлиять на отношения с Украиной", - подытожил политолог.

Джей Ди Венс
Джей Ди Венс / Инфографика: Главред

Вэнс и импичмент Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический аналитик Виктор Андрусив считает, что промежуточные выборы в Конгресс стали для Дональда Трампа вопросом политического выживания. По его словам, в случае отстранения Трампа от должности функции президента начнет исполнять Джей Ди Вэнс, которого Трамп уже объявил своим преемником. Андрусив отметил, что отстранение президента решением Сената в истории США еще ни разу не происходило.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в сентябре заявил, что война России против Украины остается самым сложным из международных конфликтов для урегулирования. В то же время он выразил уверенность в окончательном завершении войны, назвав это лишь вопросом времени.

Министр армии США Дэн Дрисколл в декабре 2025 года был отстранен от переговоров по урегулированию войны России против Украины. По данным The Telegraph, Дрисколл якобы превысил свои полномочия. Журналисты также отмечали, что у Дрисколла давние связи с Джей Ди Вэнсом, а его авторитет в администрации Трампа быстро рос.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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