У Зеленского ответили Венсу на возмутительное заявление о помощи Украине

Ключевые тезисы Подоляка:
- США фактически свернули прямую поддержку Киева
- Политика администрации Трампа противоречит традиционным ценностям США
- Мягкая позиция США в отношении России вызывает вопросы
США прекратили прямые поставки оружия Украине, переложив эту функцию на Европу. Фактически Вашингтон отказался поддерживать страну, которая в XXI веке в одиночку противостоит "монстру". Об этом в интервью 24 Каналу заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк.
На днях Джей Ди Вэнс заявил, что всегда выступал против финансирования Украины, и теперь считает успехом то, что американское оружие для ВСУ вынуждена закупать Европа. По словам Подоляка, такая политика администрации Трампа идет вразрез с фундаментальными ценностями США.
Советник ОПУ задал нынешнему руководству Белого дома три неудобных вопроса:
Почему США ведут переговоры с Россией в мягкой форме, если она предоставляет возможности убивать их граждан (в частности, поддержав Иран)?
Почему Штаты, которые хотят доминировать в мире, готовы проигрывать там, где могут выиграть, таким странам, как Россия, которые являются отсталыми?
Как с точки зрения репутации выглядит то, что США не хотят помогать партнерам и конфликтуют с ними (в частности, с ЕС), при этом много добрых слов направляют в адрес таких, как Ким Чен Ын (Северная Корея), Путин (Россия)?
"Это вопрос о доминировании Штатов, о репутации на внешних рынках, о том, насколько публичные действия совпадают с ключевыми ценностями, на которых базируется концепция американской идеи", - подчеркнул Подоляк.
Приостановка помощи Украине со стороны США - новости по теме
Напомним, на днях вице-президент США Джей Ди Вэнс цинично заявил, что гордится прекращением финансирования помощи Украине. Он подчеркнул, что США не будут участвовать в поддержке Сил обороны, предложив европейцам самостоятельно покупать американское оружие для ВСУ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не обязан помогать Украине. По его словам, экс-президент Джо Байден делал это, потому что его якобы обманули.
Эти заявления звучат на фоне очередной масштабной атаки, которую Украина пережила в ночь на 16 апреля. Пока в Белом доме празднуют "экономию", Россия продолжает терроризировать мирное население ракетами и дронами. Как сообщал Главред, поэтому Владимир Зеленский в очередной раз призвал союзников ускорить поставки ПВО.
О личности: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред