Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ и упрекнул партнеров

Президент поручил командующему Воздушными силами усилить ПВО.

Ключевые тезисы Зеленского:

Для атаки на Украину РФ использовала почти 700 дронов и ракет

Есть погибшие и около 100 раненых

Давление и санкции против России должны усиливаться

Массированная атака России в ночь на 16 апреля доказывает необходимость усиления давления на агрессора и исключает любое смягчение санкций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ — нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами. Я благодарен тем в мире, кто работает с нами так и кто помогает Украине своевременно, полноценно и чувствуя, что каждое проявление поддержки действительно имеет значение для спасения людей", - заявил он.

По словам главы государства, в течение дня, вечера и ночи российские войска применили почти 700 дронов, а также 19 баллистических и крылатых ракет. Большинство ударов баллистическими ракетами было направлено на Киев. Украинские силы ПВО уничтожили 636 беспилотников и часть ракет, однако избежать попаданий не удалось.

"Есть попадания и повреждения обычных домов. К сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Среди погибших – мальчик, ему было 12 лет. Мои соболезнования родным и близким… На данный момент известно и о 100 раненых в результате одной этой российской массированной атаки. Никакой нормализации с такой Россией быть не может. Давление на Россию должно работать", - добавил Зеленский.

Президент поблагодарил Германию, Норвегию и Италию за новые договоренности по ПВО, а также отметил работу с Нидерландами. Однако Зеленский прямо заметил, что многие политические обещания партнеров, озвученные в формате "Рамштайн", до сих пор остаются на бумаге.

Президент также поручил командующему Воздушными силами выйти на прямую связь с партнерами, которые ранее гарантировали поставки ракет для систем Patriot и других комплексов.

"Ожидаю доклада по результатам", - подытожил Зеленский.

Массированная атака на Украину в ночь на 16 апреля - что известно

Как сообщал Главред, 15 апреля в России зафиксировали вылет стратегической авиации, что могло свидетельствовать о подготовке ракетного удара. По предварительным данным, с авиабазы "Оленья" поднялись четыре самолета Ту-95МС.

В Киеве в эту же ночь раздались взрывы. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы. Там повреждены жилые дома, офисные помещения, автомобили, возникли пожары.

Также под ударами оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы. В Одессе - как минимум 8 погибших и 16 пострадавших. В Днепре есть жертвы и десятки раненых, в Харькове — попадания в жилые районы.

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

