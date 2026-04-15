ПВО Украины под угрозой: Зеленский заявил о критическом дефиците ракет

Зеленский также отметил, что хуже уже быть не может.

Дефицит ракет для Patriot

Главное из заявления Зеленского:

В Украине наблюдается дефицит ракет для систем ПВО Patriot

Война в Иране имеет негативные последствия для Украины

Для Украины будет меньше оружия, если война в Иране продлится

В Украине наблюдается критический дефицит ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Welt.

Он подчеркнул, что война в Иране имеет негативные последствия для Украины.

"Они постоянно контактируют с Ираном и не имеют времени на Украину", — сказал Зеленский, вероятно, имея в виду американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.

Президент добавил, что если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия.

В то же время, упомянув о ЗРК Patriot, глава государства отметил: "У нас сейчас именно такой дефицит, что хуже уже не может быть".

По его словам, война в Иране является вызовом для всего мира, а не только для США и Израиля.

Зеленский также предложил США помощь в вопросе Ормузского пролива.

"Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать; у нас уже есть опыт по блокированию Черного моря. Америка еще не обращалась к нам", — подытожил он.

Как сообщал Главред, советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (Флеш) заявлял, что в Украине создали частную инновационную систему ПВО, которая может защищать объекты критической инфраструктуры.

Министерство обороны Украины сообщало, что украинские Силы обороны получат от Швеции современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2, которые помогут ПВО Украины в борьбе с российскими "Шахедами" и другими воздушными угрозами.

Кроме того, командующий беспилотными системами противовоздушной обороны Юрий Черевашенко говорил, что в Украине планируют создать новый рубеж противовоздушной защиты. Его планируют развернуть на западе Украины.

Об источнике: Die Welt Die Welt — немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и являющаяся одним из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, рассматриваемым в "Ди Вельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

