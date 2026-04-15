В Украине семь областей остались без электроснабжения: в чем причина

Главное:
- В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетики зафиксировано отключение электроэнергии
- Временно без света остается часть потребителей в 7 областях
- Применение ограничений сегодня не прогнозируется
Российская армия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В ряде областей Украины в среду, 15 апреля, ввели экстренные отключения света.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, сообщают в Минэнерго.
В каких областях наблюдаются отключения электроэнергии
По состоянию на утро без света остаются потребители 7 областей:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Киевской;
- Запорожской;
- Харьковской;
- Сумская;
- Херсонская.
Где произошло отключение электроэнергии из-за непогоды
Отмечается, что из-за непогоды без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Будут ли вводиться графики отключения света сегодня
В Минэнерго отмечают, что применение ограничений 15 апреля не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением потребителям советуют узнавать на официальных ресурсах своих облэнерго.
"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", — призвали в Минэнерго.
Отключение света — последние новости Украины
Как сообщал Главред, по словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.
В то же время нардеп Сергей Нагорняк сообщал, что отключения света станут более длительными и жесткими в летние месяцы. При этом в апреле и мае отключения будут кратковременными.
Напомним, что бывший руководитель "Укрэнерго" и основатель Ne Gen Владимир Кудрицкий говорил, что ситуация с отключениями света напрямую связана с решением НКРЭКУ, которое, как утверждает эксперт, фактически парализовало возможность импорта электроэнергии и работу газовой генерации.
Об источнике: Министерство энергетики Украины
Министерство энергетики Украины — министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.
Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред