В Украине семь областей остались без электроснабжения: в чем причина

Инна Ковенько
15 апреля 2026, 11:11
Боевые действия и обстрелы объектов энергетики привели к отключению электричества в семи регионах Украины.
Главное:

  • В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетики зафиксировано отключение электроэнергии
  • Временно без света остается часть потребителей в 7 областях
  • Применение ограничений сегодня не прогнозируется

Российская армия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В ряде областей Украины в среду, 15 апреля, ввели экстренные отключения света.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, сообщают в Минэнерго.

В каких областях наблюдаются отключения электроэнергии

По состоянию на утро без света остаются потребители 7 областей:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Киевской;
  • Запорожской;
  • Харьковской;
  • Сумская;
  • Херсонская.

Где произошло отключение электроэнергии из-за непогоды

Отмечается, что из-за непогоды без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Будут ли вводиться графики отключения света сегодня

В Минэнерго отмечают, что применение ограничений 15 апреля не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением потребителям советуют узнавать на официальных ресурсах своих облэнерго.

"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", — призвали в Минэнерго.

Как сообщал Главред, по словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.

В то же время нардеп Сергей Нагорняк сообщал, что отключения света станут более длительными и жесткими в летние месяцы. При этом в апреле и мае отключения будут кратковременными.

Напомним, что бывший руководитель "Укрэнерго" и основатель Ne Gen Владимир Кудрицкий говорил, что ситуация с отключениями света напрямую связана с решением НКРЭКУ, которое, как утверждает эксперт, фактически парализовало возможность импорта электроэнергии и работу газовой генерации.

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины — министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

