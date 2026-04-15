РФ атаковала Днепр: горит админздание, повреждена новостройка, есть пострадавшая

В ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.
"Враг нанёс удар по Днепру. Произошло возгорание административного здания", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, травмы получила 29-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.
Утром Ганжа уточнил, что россияне атаковали центр Днепра.
"Изуродована 9-этажная новостройка. До сих пор горит админздание", - отметил он.
По словам главы ОВА, 9 вражеских БпЛА сбили этой ночью над областью подразделения ППК "Восток".
Как писал Главред, в ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области.
В результате атаки было разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены два пассажирских автобуса, семь легковых автомобилей. Под удар попали и шесть частных домов.
Утром 14 апреля российский БпЛА попал в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова, пострадала 44-летняя женщина. Возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и провели обследование места обстрела.
В ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО "Черниговоблэнерго". Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остаются 12 тысяч абонентов.
Утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов прогремели взрывы. Мэр города Артём Семенихин сообщил о "прилёте" и пожаре в административном здании и жилом доме.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
