РФ атаковала Днепр: горит админздание, повреждена новостройка, есть пострадавшая

О последствиях вражеского удара сообщил Александр Ганжа.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-dnepr-gorit-adminzdanie-povrezhdena-novostroyka-est-postradavshaya-10756748.html Ссылка скопирована

В Днепре повреждена 9-этажная новостройка

Кратко:

РФ нанесла удар по центру Днепра

Загорелось административное здание

Пострадала 29-летняя женщина, ей оказывают помощь

В ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.

"Враг нанёс удар по Днепру. Произошло возгорание административного здания", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

видео дня

По его словам, травмы получила 29-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

Утром Ганжа уточнил, что россияне атаковали центр Днепра.

"Изуродована 9-этажная новостройка. До сих пор горит админздание", - отметил он.

По словам главы ОВА, 9 вражеских БпЛА сбили этой ночью над областью подразделения ППК "Восток".

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области.

В результате атаки было разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены два пассажирских автобуса, семь легковых автомобилей. Под удар попали и шесть частных домов.

Утром 14 апреля российский БпЛА попал в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова, пострадала 44-летняя женщина. Возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и провели обследование места обстрела.

В ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО "Черниговоблэнерго". Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остаются 12 тысяч абонентов.

Утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов прогремели взрывы. Мэр города Артём Семенихин сообщил о "прилёте" и пожаре в административном здании и жилом доме.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред