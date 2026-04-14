Дроны ударили по Измаилу: повреждено судно, горели автобусы и дома

Кратко:
- РФ атаковала юг Одесской области дронами
- Под удар попала гражданская и портовая инфраструктура
- Уничтожены 2 пассажирских автобуса и 7 легковых авто
- Повреждены 6 частных домов и автомобиль скорой помощи
В ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области. Детали атаки раскрыл глава Одесской ОВА Олег Кипер и пресс-служба ГосЧС.
"На территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа. Повреждение получило и портовое оборудование", - сообщил Кипер.
В результате атаки было разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены два пассажирских автобуса, семь легковых автомобилей.
Под удар попали и шесть частных домов - повреждены кровли. Также поврежден автомобиль скорой помощи.
"К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - добавил Кипер.
На местах работают экстренные и коммунальные службы, идет ликвидация последствий.
В ГосЧС уточнили, что в результате российского удара в Измаильском районе возникло разрушение и воспламенение СТО и транспортных средств на территории. Сгорели два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.
"Работу пожарных существенно усложняли повторные сигналы воздушной тревоги. Несмотря на это, спасатели ликвидировали пожар. Также повреждены кровли шести частных жилых домов и автомобиль "скорой", - сообщили спасатели.
Как писал Главред, утром 14 апреля российский БпЛА попал в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова, пострадала 44-летняя женщина. Возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и провели обследование места обстрела.
В ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО "Черниговоблэнерго". Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остаются 12 тысяч абонентов.
Утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов прогремели взрывы. Мэр города Артём Семенихин сообщил о "прилёте" и пожаре в административном здании и жилом доме.
Почти всю ночь с 9 на 10 апреля российская оккупационная армия атаковала Одессу беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой. Зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры.
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
