Дроны ударили по Измаилу: повреждено судно, горели автобусы и дома

Спасателям пришлось работать в условиях повторных воздушных тревог.

Дроны РФ разрушили СТО и транспорт: последствия удара по Одесчине

Кратко:

РФ атаковала юг Одесской области дронами

Под удар попала гражданская и портовая инфраструктура

Уничтожены 2 пассажирских автобуса и 7 легковых авто

Повреждены 6 частных домов и автомобиль скорой помощи

В ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области. Детали атаки раскрыл глава Одесской ОВА Олег Кипер и пресс-служба ГосЧС.

"На территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа. Повреждение получило и портовое оборудование", - сообщил Кипер.

В результате атаки было разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены два пассажирских автобуса, семь легковых автомобилей.

Под удар попали и шесть частных домов - повреждены кровли. Также поврежден автомобиль скорой помощи.

"К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - добавил Кипер.

На местах работают экстренные и коммунальные службы, идет ликвидация последствий.

В ГосЧС уточнили, что в результате российского удара в Измаильском районе возникло разрушение и воспламенение СТО и транспортных средств на территории. Сгорели два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.

"Работу пожарных существенно усложняли повторные сигналы воздушной тревоги. Несмотря на это, спасатели ликвидировали пожар. Также повреждены кровли шести частных жилых домов и автомобиль "скорой", - сообщили спасатели.

Утром 14 апреля российский БпЛА попал в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова, пострадала 44-летняя женщина. Возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и провели обследование места обстрела.

В ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО "Черниговоблэнерго". Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остаются 12 тысяч абонентов.

Утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов прогремели взрывы. Мэр города Артём Семенихин сообщил о "прилёте" и пожаре в административном здании и жилом доме.

Почти всю ночь с 9 на 10 апреля российская оккупационная армия атаковала Одессу беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой. Зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

