Дроны атаковали Одессу почти всю ночь, повреждена инфраструктура: что известно

Россия атаковала Одессу ночью: детали и последствия

Почти всю ночь с 9 на 10 апреля российская оккупационная армия атаковала Одессу беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры.

"К счастью, информация о пострадавших пока не поступала", - написал он.

Обновлено. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что ночью Одесчина снова подверглась массированной атаке вражеских БПЛА по энергетической и портовой инфраструктуре.

Повреждения привели к нарушениям в электроснабжении. Также получили повреждения пустые резервуары и оборудование порта.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие пожары локализованы. На местах работают все экстренные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация", - говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ / Фото: t.me/odeskaODA

Как писал Главред, утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов прогремели взрывы. Мэр города Артём Семенихин сообщил о "прилёте" и пожаре в административном здании и жилом доме. Атака на Конотоп началась после четырех часов утра.

Пасхальное перемирие — что известно

Российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи. Оно якобы начнется с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.

30 марта Зеленский заявлял, что Украина готова пойти на перемирие с Россией на период пасхальных праздников, в частности 12 апреля.

Оперсоне: Сергей Лысак Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации.

