Дроны атаковали Одессу почти всю ночь, повреждена инфраструктура: что известно

Анна Ярославская
10 апреля 2026, 07:37обновлено 10 апреля, 08:47
Информация о пострадавших пока не поступала.
Атака дронов
Россия атаковала Одессу ночью: детали и последствия

Кратко:

  • Одесса подверглась длительной атаке дронов
  • Повреждений жилой застройки нет
  • Зафиксирован удар по объекту инфраструктуры

Почти всю ночь с 9 на 10 апреля российская оккупационная армия атаковала Одессу беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры.

"К счастью, информация о пострадавших пока не поступала", - написал он.

Обновлено. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что ночью Одесчина снова подверглась массированной атаке вражеских БПЛА по энергетической и портовой инфраструктуре.

Повреждения привели к нарушениям в электроснабжении. Также получили повреждения пустые резервуары и оборудование порта.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие пожары локализованы. На местах работают все экстренные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация", - говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ
Последствия атаки РФ / Фото: t.me/odeskaODA

Как писал Главред, утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов прогремели взрывы. Мэр города Артём Семенихин сообщил о "прилёте" и пожаре в административном здании и жилом доме. Атака на Конотоп началась после четырех часов утра.

Шахеды - что о них известно

Пасхальное перемирие — что известно

Российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи. Оно якобы начнется с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.

30 марта Зеленский заявлял, что Украина готова пойти на перемирие с Россией на период пасхальных праздников, в частности 12 апреля.

Другие новости:

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации.

Последние новости

08:10

Венгерский гамбит Джей Ди Вэнса: Яременко рассказал, почему Москва аплодирует США в Будапеште

08:08

Путин отправил в США своего гонца: о чем идут переговоры с администрацией Трампа

07:37

Дроны атаковали Одессу почти всю ночь, повреждена инфраструктура: что известно

07:01

РФ атаковала Конотоп в Страстную пятницу: "прилеты" и пожары в жилом доме и админзданииФото

05:46

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
05:15

"Гуляний мне хватает": Козловский неожиданно высказался о свадьбе

04:58

Синоптики разочаровали: какой погодный сюрприз ожидается на Пасху в Одессе

04:32

Не в Киеве или во Львове: где в Украине появилась первая ложа масонов и кто в ней былВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с сумками за 21 с

Реклама
03:30

Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 10 апреля

02:52

Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

02:02

Что на самом деле клали украинцы в пасхальную корзину 300 лет назад: список удивит

01:12

Перемирие на Пасху: Зеленский отреагировал на заявление Путина

00:17

"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

00:04

Градусы пойдут вверх, но есть нюанс: что подготовила погода для Днепра на Пасху

09 апреля, четверг
23:00

Перец будет хорошо расти: эксперт рассказал о 3 простых шагах перед пересадкойВидео

22:43

Бордер-колли или пудель: кто возглавил список самых умных собак в мире

22:14

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

22:11

Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз

22:06

Будут значительные ограничения: график отключения света 10 апреля в Сумах

Реклама
21:49

Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреляФото

21:41

Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

21:39

Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

20:54

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

20:38

"Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

20:28

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

20:21

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

20:06

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

20:05

"Собирала чемоданы раз 15": звезда "Крепостной" рассказал о ревности жены

19:46

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

19:34

Украину засыплет снегом: в регионы возвращается настоящая зима

19:34

Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

19:18

Дедлайн до конца апреля: Зеленский рассказал, на какие три города нацелилась РФ

19:11

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

19:10

Почему Трамп проиграл войну с Ираном: Эйдман назвал причинумнение

18:29

Мощная магнитная буря будет "трусить" страну: известна дата

18:28

Пенсия без трудовой книжки: в Украине изменили правила начисления, что известно

18:08

"Впервые говорю": Слава Демин раскрыл свои доходы

18:05

Дарит любовь: муж Лорак не может покупать ей подарки

17:49

Орбан 2.0 или надежда для ЕС: что говорил лидер оппозиции Венгрии о РФ, Украине и войне

Реклама
17:36

Умер известный украинский артист и поэт Ярослав Чорногуз

17:27

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

17:25

Девочка, пережившая нападение акулы, зашла в воду: зачем она вернуласьВидео

17:23

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: в DeepState обновили карту

17:19

Звезду сериала "Королева ночи" арестовали во время облавы в Турции — детали

16:48

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего на пасхальном яйце кролика за 9 с

16:43

Мужчина зашел на чердак и был удивлен: такого никто не ожидал

16:42

Где отдохнуть на выходных: 12 мест в Украине, которые стоит увидеть

16:24

Макияж продержится целый день: простые лайфхаки от бьюти-блогершиВидео

16:05

"Белая полоса" уже на подходе: кому из знаков зодиака вскоре улыбнется удача

