Украина предложила перемирие в войне: как ответил Кремль и когда оно может начаться

Президент Украины Зеленский заявил о готовности рассмотреть временное пасхальное перемирие с Россией и обозначил условия возможных договоренностей.

Названа дата перемирия в войне — что говорят в Кремле и чем это грозит Украине

Накануне Пасхи 2026 года вновь активизировались разговоры о возможности временного прекращения огня между Украиной и Россией — так называемое "пасхальное перемирие", которое могло бы на несколько дней снизить интенсивность боевых действий на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поддержать любые форматы прекращения огня, включая полное или частичное перемирие на праздничный период, но только при условии сохранения суверенитета и безопасности государства.

Главред собрал главное, что стоит знать о пасхальном перемирии.

Когда может начаться перемирие

30 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова согласиться на перемирие с Россией на период пасхальных праздников (12 апреля). Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Суспільне.

Он отметил, что Украина поддерживает различные форматы завершения войны, в частности полное прекращение огня или отдельные договоренности, например, относительно энергетической инфраструктуры, и готова рассматривать вариант временного перемирия на Пасху, если это не противоречит национальным интересам.

"На мой взгляд, если честно, нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней", — сказал президент.

По словам президента, Украина открыта для компромиссов, однако не согласится на решения, которые подрывают ее достоинство и суверенитет.

В то же время он высказал мнение, что краткосрочная пауза в боевых действиях не даст России возможности существенно усилить свои позиции, отметив, что за несколько дней это сделать невозможно.

Каковы условия энергетического перемирия с Россией

Уже на следующий день, 31 марта, Владимир Зеленский уточнил, что Украина готова рассмотреть формат так называемого энергетического перемирия с Россией при условии, что российская сторона прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре. Он отметил, что такие инициативы уже обсуждаются с партнерами на Ближнем Востоке.

"Прежде всего, мы не просто наносим удары. Я всем хочу напомнить, мы отвечаем. Почему я напоминаю? В последнее время, после такого мирового энергетического кризиса, действительно, мы получали сигналы от некоторых наших партнеров о том, как сделать так, чтобы уменьшить наши ответные меры в отношении нефтяного сектора, энергетического сектора РФ? Я еще раз подчеркиваю: если Россия готова не наносить удары по украинской энергетике, мы не будем отвечать ударами по их энергетике", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина остается открытой к различным вариантам прекращения огня — как полного, так и частичного, в частности в энергетической сфере, а также в отношении безопасности продовольствия, морского и воздушного пространства. Речь идет о прекращении атак ракетами и дронами, а также ударов по инфраструктуре. По его словам, Украина неоднократно предлагала такие форматы и готова поддержать любую инициативу, если Россия также будет к этому готова.

Отдельно Зеленский отметил, что эти вопросы прорабатываются совместно с партнерами на Ближнем Востоке, которые уже помогают в гуманитарных направлениях, в частности в обмене пленными и возвращении украинских детей. Он подчеркнул, что тематика войны и ее последствий остается одним из ключевых приоритетов в этих переговорах.

Как в России отреагировали на предложение о перемирии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского якобы не поступало четкой инициативы относительно пасхального перемирия.

"Он (Зеленский, — ред.), как всегда, говорил о готовности и желании пойти на перемирие, какое бы то ни было, пусть даже пасхальное. Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие", — сказал пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина, который до этого неоднократно выдвигал максималистские условия завершения войны, сравнимые с капитуляцией Украины.

Почему Кремль не пойдет на прекращение огня

В то же время в отчете Института изучения войны отмечается, что Украина продолжает демонстрировать готовность к переговорам и идти на уступки, тогда как Россия не проявляет заинтересованности в прекращении огня или конструктивном диалоге для завершения войны.

Аналитики также подчеркивают, что российские чиновники отвергают попытки Украины сформировать переговорную позицию без требования капитуляции. В частности, 30 марта Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к временному прекращению огня на период пасхальных праздников, независимо от формата — будь то полное перемирие или ограничение ударов по энергетической инфраструктуре.

В ответ председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России Григорий Карасин заявил, что такие слова Зеленского не стоит воспринимать всерьез.

В Институте изучения войны отметили, что ранее российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявлял односторонние перемирия — в частности, на Пасху в середине апреля 2025 года и ко Дню Победы в начале мая того же года. При этом обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении этих договоренностей по всей линии фронта.

Аналитики также напомнили, что Кремль ранее использовал краткосрочные перемирия как инструмент информационного воздействия, пытаясь создать образ стороны, действующей с благими намерениями, одновременно отвергая инициативы Украины и США относительно более длительного или постоянного прекращения огня, а также ограничения ударов большой дальности по гражданской инфраструктуре.

"Российские силы также использовали краткосрочные перемирия и моратории на удары для накопления ракет, чтобы максимизировать ущерб во время последующих ударных операций сразу после окончания перемирия. Зеленский продолжает идти на уступки и демонстрировать готовность Украины к дипломатическому диалогу и безоговорочному перемирию, тогда как Россия продолжает демонстрировать, что она не заинтересована в перемирии или добросовестных переговорах о прекращении войны", — делается вывод в отчете.

Как Кремль может использовать перемирие

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что Кремль может согласиться на такую инициативу, но не с целью реального прекращения огня. По его мнению, это время противник может использовать для подготовки к будущим массированным атакам. В то же время на фронте за короткий период оккупанты не смогут осуществить существенные маневры или перегруппировку сил. Об этом он заявил в комментарии 24 каналу.

Эксперт напомнил, что ранее уже объявлялись перемирия на Рождество и другие христианские праздники, однако каждый раз российская сторона их нарушала. По его словам, согласие на такую паузу может быть для России лишь попыткой создать положительный имидж.

Нарожный также отметил, что для усиления наступления необходимо перебросить как минимум несколько бригад, а это занимает не менее недели из-за сложной логистики — от вывода подразделений с позиций до транспортировки техники и развертывания на новом месте. Поэтому несколько дней перемирия не окажут значительного влияния на ситуацию на фронте.

В то же время он предположил, что за это время противник может воспользоваться снижением активности украинских ударных средств и, например, подготовить к использованию значительное количество ударных дронов на пусковых позициях.

"В последнее время мы видим довольно успешные удары именно по таким площадкам. Им довольно непросто перевезти большое количество "Шахедов". А здесь у них может быть время, они будут знать, что по ним не будут стрелять. Также смогут подвезти артиллерийские боеприпасы", — предположил он.

Для чего Украина заявила о возможности перемирия

Инициатива возможного перемирия на Пасху носит прежде всего политический характер и направлена на то, чтобы показать, кто действительно стремится к завершению войны, а кто сознательно затягивает процесс. Украина заявляет о готовности к различным форматам прекращения огня, тогда как Россия системно отвергает такие предложения или пытается их нивелировать. Об этом в эфире телеканала"Апостроф" заявил политолог Петр Олещук.

Он подчеркнул, что подобные инициативы Киева, в частности относительно пасхального перемирия, призваны продемонстрировать международному сообществу реальные намерения Кремля.

"Инициатива звучит с простой целью показать, кто реально заинтересован в продолжении войны, а кто нет. Россия от всего стабильно отказывается. Очевидно, она так же и на этот раз откажется или найдет какой-то подходящий формат, который нивелирует любые потенциальные договоренности. Теоретически это должно продемонстрировать, кто реально заинтересован в прекращении войны, а кто нет. Но мы знаем, что, например, для Трампа это все равно не аргументы", — отметил политолог.

Как украинское предложение может повлиять на риторику США по поводу войны

Политический эксперт Андрей Городницкий считает, что позиция Украины относительно перемирия на Пасху имеет значение с дипломатической точки зрения. Тема перемирия в праздничные дни находит поддержку среди сторонников движения MAGA, и именно с этой аудиторией Украине важно вести диалог.

По его словам, украинская сторона имеет определенные контакты с религиозными общинами, которые разделяют эти взгляды, и это дает дополнительные возможности для коммуникации и получения поддержки.

"Сейчас риторика MAGA сильно изменилась. На конференции прозвучало большое количество приятных и благожелательных слов в адрес Украины. Прозвучало огромное осуждение России и немало фактов ее преступлений", – сказал он в комментарии 24 каналу.

Политический эксперт отметил, что Украина доносит до международного сообщества информацию о действиях России на оккупированных территориях, в частности о преследовании священнослужителей, похищении детей и разрушении церквей. Это позволяет формировать в медиапространстве образ стороны, которая придерживается ценностей, и демонстрировать, кто на самом деле их нарушает. В этом контексте особенно важно работать с американской аудиторией.

Он подчеркивает, что Россия может нарушать договоренности и продолжать штурмовые действия. Украинские военные в таком случае будут реагировать соответственно и не будут ждать окончания перемирия, чтобы отражать атаки и уничтожать силы противника.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

